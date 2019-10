André Marques agradece festa surpresa de 40 anos de idade

01/10/2019 | 14:10



Na última semana, André Marques ganhou uma festa surpresa de aniversário que foi organizada por amigos e pela namorada, Sofia Starling! Agora, tanto o apresentador, quanto a modelo, postaram álbuns com diversas fotos que mostram como foi celebração, que contou com shows de Ivete Sangalo e Psirico!

Ele, que completou 40 anos de idade no dia 24 de setembro, fez um textão para agradecer os amigos que marcaram presença!

Meu obrigado da alma para minha amiga, irmã, empresária, médica, psicóloga, assessora... o presente que a vida me deu, Raquel Baroni! E OBRIGADO ao meu irmão de alma também, marido da irmã, Ricardo Baroni, que ficou me dando água, cuidando para eu não cair antes da festa terminar. Se você cair a festa acaba, devagar na champa. Cada copo de champa ele me dava um de água!

Ele ainda continua:

Nesse pacote veio @beelima80, outra irmã da alma! Obrigado, amor!!! Vocês fizeram a festa mais sinistra que eu já vi! Amo vocês! E obrigado, amor, que fez uma surpresa FODÁSTICA (a venda, você ainda me paga, Sofia Starling), um dia antes para me tirar de casa enquanto montavam toda a festa! Que dia!! Que ano!! Que ano novo!!! E OBRIGADO a todos que compareceram e a todos que confirmaram presença, mas não apareceram também (só que vocês estão fora da próxima), brincou.

A própria Sofia publicou mais fotos da celebração e também fez um texto:

Ô esse dia!!! Entrou pra história miticamente!! Obrigada demais @raquelbaroni e @beelima80 por fazerem a festa acontecer dessa forma tão inesquecível! Obrigada a todos os amigos mais maravilhosos da vida que vieram tocar o terror com a gente em plena terça feira! E principalmente, obrigada amor lindo André Marques por existir assim pra mim. E me fazer transbordar de amor todos os dias. Parceiro de vida, feliz novo ciclo, meu lindo!!