Phellipe Haagensen se pronuncia após expulsão de A Fazenda 11: - Me deu vontade de beijar, sim

01/10/2019 | 12:11



Phellipe Haagensen foi expulso de A Fazenda 11 após beijar Hariany Almeida contra a vontade dela. Após sair do reality show, o ator deu uma declaração nos bastidores do programa falando sobre o que achava de toda essa situação e explicando seus motivos para ter feito o que fez:

- O álcool me excedeu um pouco essa atitude de beijar ela. Assumo meu erro como homem. Me precipitei, sim, sou um cara muito mulherengo, estava carente, me deu uma vontade de beijar, sim. Uma hora eu iria estar fora da regra, cedo ou tarde eu iria fazer alguma coisa que não estava de acordo com o contrato jurídico, mas sem agredir ninguém. Eu saí por carinho, tenho certeza disso.

Porém, Maria Cristina, mãe de Hari, tem uma opinião contrária a do ator. Ela deu uma entrevista ao jornal Extra falando o que sentiu ao ver a cena da sua filha sendo beijada à força. A mãe da ex-BBB disse que vai analisar a situação e depois tomar as medidas necessárias para lidar com o assunto. Maria também falou que sofreu muito com o ocorrido e acredita que a mãe de Phellipe deve ter sentido algo semelhante. Ela ainda completou com detalhes do que fez após assistir à cena da briga:

- Só quem é mãe sabe o pavor que a gente sente quando vê o filho em perigo. Eu me senti impotente com tudo aquilo e essa sensação é horrível. Vi minha filha sendo assediada. Eu, longe, não pude fazer nada. Passei a noite em claro observando a movimentação na casa com medo de que fizessem algo com ela.

Pelo lado da família de Phellipe, o irmão do ator, Jonathan Haagensen, mandou uma suposta indireta para o ex-participante de A Fazenda nas redes sociais. O ator postou textos no Stories falando sobre como a ideia de masculinidade tóxica afeta a vida dos homens e das mulheres. De acordo com o ator de Cidade de Deus, esse conceito faz com que os homens achem que tudo deve ser resolvido com força física e agressão e isso faz com que eles muitas vezes vejam as mulheres como objetos.

Com um homem com masculinidade tóxica, o relacionamento pode facilmente se transformar em um relacionamento abusivo, podendo ter agressão (física e psicológica) e gerando graves consequências à vítima.

Por enquanto, Phellipe não falou nada sobre o assunto além da declaração que deu na televisão e desativou suas contas nas redes sociais.