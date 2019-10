Ao contrário de Joaquim, nora de Angélica e Luciano Huck já tinha contado para mãe sobre namoro

01/10/2019 | 12:11



Você com certeza ficou chocado com as fotos de Joaquim, filho mais velho de Luciano Huck e Angélica, ao lado da namorada, não é? O garoto, de 14 anos de idade, foi flagrado abraçado à Isabella Hohn, também de 14 anos, no segundo dia do festival de música Rock In Rio. E a mãe da adolescente, a dentista Carla Hohn, deu uma entrevista ao jornal Extra sobre o relacionamento dos jovens. No bate-papo, Carla admitiu que ficou surpresa com toda a repercussão, e que se preocupa com a exposição da filha nas redes sociais.

- Fiquei realmente chocada. Imaginei que pudesse acontecer algo desse tipo, mas não com a proporção que tomou. Sei que tenho que me acostumar com isso e preparar minha filha da forma mais natural possível. Mas, como mãe, me preocupo. Só quero que esse momento dela, de muita alegria, de primeiro namorado, seja feliz. Quero que ela seja feliz, seja com Joaquim, com quem for, e vou protegê-la.

Carla contou que Joaquim e Isabella não estudam na mesma escola, mas que faziam parte do mesmo grupo de amigos. Foi assim que se conheceram e iniciaram uma amizade. O namoro começou há pouco tempo, o que pode ser uma justificativa para o menino não ter falado do namoro para os pais. No Rock In Rio, Joaquim buscou Isabella para ficar com ele na Área VIP, momento em que os flagras foram feitos. Carla ainda confessou que já sabia do namoro da filha.

- Levamos tudo de forma natural. Minha filha está num momento muito feliz e não quero que nada atrapalhe a felicidade dela, afinal, passamos por um momento muito difícil. Somos uma família muito discreta. Só queria que as pessoas entendessem que ela é uma menina como outra qualquer, de 14 anos, que tem uma mãe que é super presente, tinha um pai que era extramente presente e exigente e que estaria muito preocupado com essa exposição. E o Joaquim, para mim, é um menino normal, como os amigos da minha filha. Não o encaro como Joaquim Huck, filho de famosos.

O pai de Isabella, o também dentista Alexander Hohn, morreu no último dia 5 de agosto. Ainda de acordo com o Extra, ele era coordenador do curso de Implantodontia da ABO-RJ e morava com a família num apartamento de classe média alta no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele também era dono de consultórios que ficavam nas regiões da Gávea e na Barra da Tijuca.