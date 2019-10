Atriz de Jezabel aparece nua com o marido em clique nas redes sociais e desafia seguidores

01/10/2019 | 12:11



Não tem como negar que alguns famosos não tem pudores e mostram tudo nas redes sociais! Quer ver só? A atriz de Jezabel, Juliana Schalch, por exemplo, ficou no topo dos assuntos mais comentados no Brasil após posar completamente nua com seu marido, Henrique Guimarães, em suas redes sociais.

Na legenda da foto, ela refletiu ao dizer:

Qual a ligação que temos com nosso corpo? Da sedução, ao prazer de simplesmente habitar, se permitir experienciar o mundo sem medo, sem couraça, sem roupa... A foto do Henrique foi totalmente espontânea, era ele, ali, na cozinha, eu acordei e o vi assim... e achei lindo, e divertido... e resolvi postar... (a foto mais vista no meu insta nos últimos tempos). Na verdade, para mim, a foto tinha ainda uma profundidade maior. Um homem, em seus afazeres domésticos. Detalhe: nu.

Ela ainda continua:

O que mais vimos são mulheres em afazeres domésticos. E estamos mais acostumados a ver mulheres nuas. E sabemos que existe um fetiche voyerista de ver mulheres nuas trabalhando. É quase uma contravenção, o corpo de um homem nu cozinhando... se a gente pensar, as pin-ups, de roupas curtas, em atividades caseiras, estão presentes no nosso imaginário... mas e os homens?. No fim, a atriz ainda propôs um desafio aos seus seguidores: Bora fazer um desafio aí, galera? Quem bota a bundinha pra jogo, enquanto cozinha?.