Mercedes-Benz reinaugura concessionária em São Paulo

01/10/2019 | 11:48

A Mercedes-Benz reinaugura, de 1 a 5 de outubro, uma concessionária na região de Alphaville, em São Paulo. A loja, que pertence ao Grupo Itatiaia, passa a oferecer a nova experiência de atendimento, com serviços de vendas de novos e seminovos, além de pós-venda.

Com novos processos digitais e diferentes formatos de atendimento, a concessionária traz a exclusividade e sofisticação da Mercedes-Benz em cada detalhe do espaço – no total, são 10 mil metros quadrados. O local também conta com uma barbearia na área de seminovos, além de cozinha gourmet para realização de eventos em frente ao Espaço AMG, que estará finalizada até novembro.

“Investimos bastante na nova loja e acreditamos no potencial deste mercado. Reunir os nossos clientes e convidados em um ambiente descontraído e agradável é uma excelente oportunidade para que eles possam conhecer as nossas instalações e vivenciar a nova experiência de atendimento da Mercedes-Benz”, afirma Cassio Raul Saddi, sócio diretor do Grupo Itatiaia.

Vale destacar que, nos dias de reinauguração, a loja irá funcionar em horários diferenciados. Em 1, 2 e 5 de outubro, por exemplo, é possível visitá-la das 8h às 20h. Já nos dias 3 e 4 a concessionária abre às 8h e fecha às 22h.

