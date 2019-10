O que fazer na Úmbria: região da Itália é boa opção para turistas

Redação



01/10/2019 | 11:48

A Úmbria é uma região que fica no centro da Itália e sem acesso ao mar. Conhecida como o “coração verde” do país, faz divisa com Marche, Lazio e Toscana. Dividida em duas províncias, Perugia e Terni, tem como principais atrativos suas cidades medievais localizadas nas montanhas, florestas densas e culinária local (especialmente os cogumelos tipo trufas e seus vinhos).

Úmbria

Perugia é sua capital e fica localizada no alto de uma colina, onde é possível encontrar o Palazzo dei Priori, com a Galleria Nazionale dell`Umbria, que tem em sua coleção muitas relíquias históricas de arte medieval e renascentista. Para quem gosta de longas caminhadas, a cidade é a escolha perfeita.

A zona de pedestres é uma ampla área de ruas livres de carros no centro histórico. Já o corso Vanucci é repleto de lojinhas que fazem a festa dos turistas mais afoitos por compras.

Confira o que fazer na região italiana:

Basílica de São Francisco de Assis

A Basílica de São Francisco de Assis é um dos monumentos artísticos e religiosos mais visitados da Europa e onde repousam os restos mortais de São Francisco de Assis. A construção é luxuosa e se contrapõe ao símbolo de pobreza associado a sua imagem. Afrescos a decoram de cima a baixo. Eles foram pintados por artistas reconhecidos da época, como Giotto

Perugia

Perugia é considerada a cidade do chocolate. Todos os anos acontece o Eurochocolate, uma grande feira sobre a iguaria. Na cidade está localizada uma das mais famosas fábricas da Itália, a Perugina, que produz o Baci. Ela fabrica mais de um milhão de unidades por dia e exporta para mais de 100 países em todo o mundo, incluindo o Brasil.

Em relação aos vinhos, o Sagrantino di Montefalco DOCG é o mais conhecido da Úmbria. A videira e a área de produção são descritas diretamente pelo nome do próprio vinho. Isso significa variedade de uvas Sagrantino na região de Montefalco, produzida na província de Perugia.

Já o Torgiano Rosso Riserva DOCG foi o primeiro vinho na Úmbria a obter o DOCG. Produzido principalmente com uvas Sangiovese, é um tinto rubi brilhante, harmonioso, que atinge maior complexidade com o envelhecimento.

Orvieto

Orvieto é uma cidade medieval que fica localizada no alto de um monte rochoso. Ela já foi uma das mais importantes da região durante o período Etrusco (1200 a 700 a.C.) e foi lar do Papa Urbano IV.

Seu principal ponto turístico é o Duomo, catedral do século XIV. Ela é decorada com mosaicos que representam cenas bíblicas e painéis na porta de bronze com passagens do livro de Gênesis.

Um ponto curioso e imperdível é a cidade subterrânea, com mais de 1.200 túneis, galerias, poços, escadas, pedreiras, adegas, cisternas e salas sobrepostas.

Parco delle Grotte

Parco delle Grotte é o nome dado ao grande complexo subterrâneo com mais de mil cavernas cavadas desde os tempos dos etruscos até a Idade Média, que por muito tempo permaneceram em segredo.

O Pozzo di San Patrizio é possivelmente a atração preferida da Orvieto subterrânea. Trata-se de um poço histórico, construído pelo arquiteto-engenheiro Antonio da Sangallo, entre 1527 e 1537, depois que o Papa Clemente VII se retirou para Orvieto, fugindo de Roma, quando a cidade foi atacada pelas tropas do imperador Carlos V em 1527. O poço serviria para fornecer água para a cidade no caso de um cerco.

Ferentillo

A cidade de Ferentillo possui restos de um lindo castelo do século 7, uma muralha que foi construída para a defesa da cidade e o surpreendente Museo delle Mummie di Ferentillo.

O local é um cemitério na cripta sob a igreja de Santo Stefano, que esconde um fenômeno pitoresco. Dentro dessas muralhas, no início do século 19, enquanto se estava prestes a proceder à exumação de restos mortais sepultados na igreja, foram encontrados alguns cadáveres em um bom estado de conservação. Vinte e cinco destes estão à mostra no museu.

Para os amantes de vinhos e da culinária, a região é produtora das raras e caras trufas negras, ou diamantes negros da culinária, como são conhecidas pelos grandes chefs mundiais.

Norcia

Na cidade de Norcia é possível participar da caça às trufas. Os interessados irão acompanhar cães treinados que farejam os torrões de terra até encontrar a iguaria. Depois de colhidas, elas são limpas cuidadosamente para evitar o toque direto com os dedos, o que a levaria ao apodrecimento.

Conheça a Itália

A Itália tem uma cultura muito vasta, bem como uma culinária é conhecida mundialmente. Com paisagens belas, um litoral maravilhoso e pontos turísticos clássicos, o país está sempre na lista dos desejos dos brasileiros.