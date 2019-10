Redação



01/10/2019 | 11:48

As curiosidades sobre Ilha da Madeira merecem ser exploradas por viajantes. O destino, que é território português, fica localizado em meio ao Oceano Atlântico e conta com paisagens naturais deslumbrantes, gastronomia ímpar e vinhos deliciosos.

11 curiosidades sobre a Ilha da Madeira

1. Arquipélago

O que chamamos de Ilha da Madeira é, na verdade, um conjunto de diversas ilhas. Apenas duas delas são habitadas: a Ilha da Madeira, que é a maior de todas, e Porto Santo, que possui belas praias.

As demais ilhas e ilhotas são divididas em dois grupos: Desertas e Selvagens, e são áreas protegidas, com muitas belezas naturais.

2. Perto da África

Embora a Ilha da Madeira seja parte de Portugal, ela fica a sudoeste do país, em meio ao Atlântico. Com isso, ao olhar no mapa, você verá que ela está mais próxima da África do que do continente europeu.

Mas a diferença é pouca: o litoral marroquino fica a cerca de 725 quilômetros do madeirense, enquanto o sul de Portugal está a pouco mais de 850 quilômetros da ilha. Um voo de Lisboa a Funchal, a capital da Madeira, tem duração de uma hora e meia.

3. Clima de primavera

A localização do destino é privilegiada. Graças às suas coordenadas no mapa e outras condições geográficas, a Madeira não costuma apresentar temperaturas extremas, seja na parte quente ou fria do termômetro. O clima é sempre ameno, com um jeitinho de primavera.

4. Floresta única no mundo

A Floresta Laurissilva é um ecossistema riquíssimo que cobre 20% do território da Ilha da Madeira. Formada por árvores da família das lauráceas, a região úmida subtropical é considerada um Patrimônio Mundial pela UNESCO, uma vez que, embora exista em outros territórios da região da Macaronésia, seu maior núcleo está no destino português, e em excelente estado de conservação.

5. Praia de nove quilômetros

Porto Santo, a segunda maior ilha do arquipélago da Madeira, é bastante diferente da ilha principal. Seu litoral é a principal atração, com areia dourada e água cristalina.

A parte sul da ilha é basicamente um extenso e ininterrupto areal, onde existem ótimos resorts para desfrutar do mar. No total, são nove quilômetros de praia.

6. Flores e frutas exóticas

Viajantes que conhecem o destino ficam encantados não apenas por sua oferta turística, mas pela diversidade natural. A localização da ilha no globo garante condições perfeitas para o cultivo de diversas plantas exóticas.

Muitas são nativas, mas outras foram trazidas de variados países ao redor do mundo e se adaptaram perfeitamente ao local. Com isso, os turistas podem provar frutos diferentes, como o maracujá roxo e a anona, além de aproveitar seus dias de férias em jardins e parques repletos de cores e aromas inesquecíveis.

7. Golfinhos

Os passeios de barco estão entre as atividades mais populares da Madeira. Além do cenário de tirar o fôlego, é muito provável que os visitantes vejam de perto alguns golfinhos brincalhões, já que a região é habitat natural desses animais.

8. Terra natal de Cristiano Ronaldo

Craque do Juventus e da seleção portuguesa, premiado cinco vezes pela FIFA como o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo é natural de Funchal. Mesmo tendo deixado sua terra natal há muito tempo, o ídolo mantém uma relação próxima com o local, e ganhou várias homenagens por lá.

O principal aeroporto do arquipélago leva seu nome, o Museu CR7 reúne prêmios, camisas, chuteiras, fotos e outras recordações da carreira do jogador. Há também um hotel temático, o Hotel Pestana CR7 Funchal, que pertence ao craque.

9. Um dos vinhos mais famosos do mundo

À primeira vista, a Madeira não parece o lugar ideal para produzir vinhos. Mas os portugueses que chegaram primeiro à ilha se arriscaram pelo terreno montanhoso, muitas vezes cultivando as uvas em lugares de difícil acesso, e acabaram criando uma das bebidas mais famosas do mundo: o vinho Madeira.

10. Bordado criado na ilha

Quando a Madeira começou a ser povoada, as mulheres que viviam ali desenvolveram um tipo de bordado que usavam em peças de roupas e artigos de decoração, feito em tecidos de linho, algodão, organdi e seda. Os negociantes ingleses que moravam em Funchal começaram a levar esse trabalho minucioso para a Inglaterra, e ele acabou ganhando o mundo e sendo usado até mesmo por importantes grifes de moda.

11. Espetáculo pirotécnico

O Réveillon é uma ocasião especial na Madeira, assim como no restante do mundo. As celebrações são animadas, e uma das tradições é um show de fogos de artifício grandioso.

Os fogos foram chamando a atenção de turistas, moradores e viajantes de cruzeiros, que paravam por ali na virada do ano para curtir o espetáculo. Com isso, o show foi ficando ainda melhor, até ganhar o recorde de maior espetáculo pirotécnico do mundo pelo Guinness World Records na virada de 2007, título que manteve até 2012.

