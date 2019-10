Dia Mundial do Vegetarianismo: 5 apps para quem segue o estilo de vida

Bianca Bellucci



01/10/2019 | 10:18

Nesta terça-feira (1) é comemorado o Dia Mundial do Vegetarianismo. A data foi criada em 1977 pela sociedade Vegetariana Norte Americana. Seu objetivo é promover respeito por todos que optam por não comer carne.

Muito além dos comentários sobre a opção, quem segue o estilo de vida tem que tomar cuidado na hora de comprar comida ou encontrar produtos que não usem itens de origem animal. A tecnologia, entretanto, vem ajudando a tornar essa tarefa mais fácil. Aqui, você confere 5 aplicativos amigos de quem é vegetariano ou vegano.

HappyCow



Este aplicativo para Android e iOS localiza restaurantes próximos a você que se dedicam a cozinha vegetariana e vegana ou contam com opções para quem segue o cardápio. É possível filtrar as buscas de acordo com seu estilo de vida e também com a categoria procurada. Vale ressaltar que o app está em inglês, mas encontra estabelecimentos ao redor do Brasil.

Receitas Vegetarianas Fáceis



No lugar do delivery, prepare você mesmo uma comidinha. Este aplicativo para Android agrupa mais de 50 receitas em cinco categorias. São elas: Sopas e Cremes, Saladas e Molhos, Pratos Quentes e Entradas, Sucos e Vitaminas, e Pães, Bolos e Sobremesas. Os usuários ainda podem cadastrar suas próprias receitas e escolher se quer ou não compartilhar com os outros integrantes.

Vegsafe

Encontrou um conservante em sua comida e não sabe se ele é de origem animal? Não se preocupe, o Vegsafe pode te ajudar a desvendar esse mistério. Isso porque o aplicativo tem uma relação gigante com aditivos alimentares, tecidos e componentes de beleza. E ele classifica cada item por uma cor: verde para vegano, laranja se for de possível origem animal, e vermelho se for comprovado que é de um bichinho. Está disponível apenas para iOS.

Bunny Free

Use este aplicativo para descobrir se uma empresa testa ou não seus produtos em animais. Ele mapeia marcas gringas de maquiagem, produtos de cabelo, higiene. De acordo com o app para Android e iOS, L’Occitane, Maybelline e Johnson & Johnson são algumas companhias que usam os bichinhos. The Body Shop, entretanto, não faz esse tipo de teste. Os dados do Bunny Free são tirados de relações do PETA. Ainda não há um programa que faça o mapeamento de marcas brasileiras.

Veggly

Este aplicativo para Android e iOS é uma espécie de Tinder exclusivo para quem é vegetariano ou vegano. Após um rápido cadastro – que pode ser feito via Facebook –, o usuário já começa a encontrar outros participantes. Arraste para a esquerda se você não gostou do perfil, ou clique nos botões “Curtir” e “Super Like” para tentar contato. Se o interesse for mútuo, um bate-papo é aberto.