Saúde Acolhedora segue orientando profissionais para a humanização do setor

01/10/2019 | 09:54



A Prefeitura de São Caetano concluiu mais uma etapa do Programa Saúde Acolhedora, que visa a humanização do setor por meio da orientação e da permanente requalificação dos 2.200 profissionais da área. Desta vez, o público foi formado por servidores de Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia, Psicologia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional. O encontro foi realizado nesta segunda-feira (30), no Hospital São Caetano.

O prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) participou da reunião e destacou os esforços pela humanização do atendimento na Saúde. Na semana passada, a Prefeitura lançou a Ouvidoria Online 24h do setor, com canais de atendimento no WhatsApp e Facebook. Além disso, a rede municipal conta com enfermeiras de relacionamento, grupos de supervisão e auditorias.

“Este conjunto foi criado para minimizar falhas. O paciente que procura a unidade de Saúde está fragilizado e precisa ser tratado com carinho, atenção e respeito. E um gesto simples, como um telefonema, pode resolver boa parte dos problemas. É preciso proatividade para alcançarmos a resolutividade”, afirmou o chefe do Executivo.

Auricchio pontuou que o investimento de 25% da receita da Prefeitura na Saúde faz a cidade ter serviços referenciais no acesso ao bem farmacêutico (medicamentos) e a exames. “E com este programa queremos elevar o acolhimento a este padrão. É preciso sensibilidade em ouvir o paciente”, avaliou. A secretária municipal de Saúde, Regina Maura Zetone, também participou.

O programa Saúde Acolhedora foi iniciado em julho. Médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, funcionários de setores administrativos e da Central de Agendamento, entre outros, estão recebendo orientações para humanizar o atendimento.