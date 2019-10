Bombeiros iniciam cadastro de voluntários no Vasb em Paranapiacaba

Do Dgabc.com.br



01/10/2019



Começou nesta segunda-feira (30), na Vila de Paranapiacaba, em Santo André, a primeira ação do Corpo de Bombeiros para captar interessados em se voluntarias ao Vasb (Voluntários em Apoio ao Serviço de Bombeiros), conforme elencado na Lei 1257/15. Ao todo, 67 pessoas participaram do treinamento inaugural, sendo eles moradores da Vila e trabalhadores da empresa férrea.

De acordo com o tenente-coronel Eduardo Drigo da Silva, do 8º GB (Grupamento de Bombeiros), responsável pelo Grande ABC, a opção foi de inciar os trabalhos com o treinamento de brigadista de incêndio, com objetivo de criar a responsabilidade perante o patrimônio histórico e fazendo ainda aflorar a sensação de pertencimento e zelo pelo local.

Segundo o tenente-coronel, todos os participante serão cadastrados e deverão ser convocados para novos treinamentos em breve. "Se a experiência der certo podemos ampliar para as cidades cujo ambiente seja propício e a população receptível", afirmou.

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros