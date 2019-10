Obituário - 1 de outubro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/10/2019



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Terça-feira, 1º de outubro de 2019

www.dgabc.com.br/obituarios



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 27 de setembro

Antonio Pereira, 85. Natural de Bauru (SP). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria de Fátima Mesquita Rocha, 63. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Santo André, sábado, dia 28 de setembro

Dirce Romaniche, 81. Natural de Santo André. Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 28, em Mauá. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Tarcísio Menezes de Melo, 78. Natural de Catende (PE). Residia em Santo André. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 29 de setembro

Santo Ortiz, 93. Natural de Pedregulho (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 29. Crematório Memorial de Santos (SP).

Anizia dos Santos Melo, 92. Natural de Garanhuns (PE). Residia em Utinga, Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olyntho Teixeira Marques, 77. Natural de Rifaina (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Aristides José dos Santos, 75. Natural de Nilo Peçanha (BA). Residia no Jardim Tietê, em São Paulo (SP). Dia 29, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José dos Reis Pereira, 68. Natural de Passos (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Professor. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jesmim Ribeiro da Silva, 53. Natural de Açucena (MG). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sexta-feira, dia 27 de setembro

Estevam Vicente Leite, 93. Natural de Pianco (PB). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Isabel Gomes dos Santos, 91. Natural de Igarapé Grande (MA). Residia no Jardim Campestre, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

José Augusto Fermiano da Silva, 83. Natural de Bananal (SP). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

José Clemente da Silva, 82. Natural de São Sebastião do Umbuzeiro (PB). Residia no Parque dos Pássaros, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério do Morumbi, em São Paulo (SP).

Luzia Spedine, 77. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Enoque Pereira da Silva, 71. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27.

Francisca Maria da Rocha, 70. Natural de Milagres (CE). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério Jardim da Eternidade, no Piauí.



São Bernardo, sábado, dia 28 de setembro

Susana de Souza, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Januário Souza Novaes Filho, 66. Natural de Itambé (BA). Residia no Jardim Belita, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Nilva Baldinotti Luengo, 65. Natural de Oriente (SP). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 29 de setembro

Armando Lodovico, 87. Natural de Campinas (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério do Baeta.

Dalva Rodrigues Pitta, 83. Natural de Santo André. Residia no bairro Ferrazópolis, em Santo André. Dia 29. Cemitério do Baeta.

Roberto Pasqueto, 79. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério da Ressurreição, em São Paulo.

Maria do Carmo R. Sanches, 63. Natural de Campo Florido (MG). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Cledomar Pereira da Silva, 61. Natural de Santa Maria da Boa Vista (PE). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

João Carlos Campanella, 56. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santo Inácio, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Aureni Maria Pessoa, 53. Natural de Custódia (PE). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

São Caetano, sábado, dia 28 de setembro

Claudomira da Silva, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Luzia Maria Pedro, 80. Natural de Condeúba (BA). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Therezinha Alves Assennato, 77. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dirce do Nascimento Lutz, 76. Natural de Indiana (PR). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Carlos Alberto de Castro, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 28. Cemitério das Lágrimas.



São Caetano, domingo, dia 29 de setembro

Iolanda Motta da Silva, 81. Natural de Juazeiro (BA). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 29. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Missias Gomes de Paula, 80. Natural de Caratinga (MG). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Daniel Lucas Andrade, 16. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Estudante. Dia 30, em Santo André. Cemitério Municipal.

M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 26 de setembro

Diomar Gomes de Oliveira, 57. Natural de Almenara (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Maria do Socorro Joaquim dos Santos Almeida, 54. Natural de Remigio (PB). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

José de Santana Souza, 41. Natural de Monte Santo (BA). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 27 de setembro

Basílio Dantas Filho, 85. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Ademar Miro da Silva, 74. Natural de Arco Verde (PE). Residia no Jardim Bogus, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.

Eninoel Lino de Brito, 35. Natural de Campo Formoso (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 28 de setembro

Maria Ferreira da Silva, 95. Natural de Mauriti (CE). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Therezinha Cândida da Rocha, 89. Natural de Jacui (MG). Residia no Jardim Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Jurandir Pancione, 77. Natural de Bento de Abreu (SP). Residia na Vila Califórnia, em São Paulo (SP). Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Antonio da Lavra, 75. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Jardim São Francisco, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Germina Rosa de Oliveira Rosa, 74. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Sebastião Carlos dos Santos, 50. Natural de Ubirajara (SP). Residia na Vila Rica, em Suzano (SP). Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Felipe Rodrigues da Silva Stakovski, 23. Natural de São Caetano. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 29 de setembro

João Batista Civitanova, 88. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Maria de Lourdes de Souza, 69. Natural de Curaçá (BA). Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 29, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Mário Lúcio Teixeira, 69. Natural de Visconde do Rio Branco (MG). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 29, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Olga Tranalli, 65. Natural de Astorga (PR). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 29. Vale dos Pinheirais.

Maria das Graças dos Santos, 38. Natural de Wenceslau Guimarães (BA). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.