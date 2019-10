Como definir o escopo de uma vaga

Maria Sartori

Diretora de recrutamento da Robert Half



01/10/2019 | 07:21



De acordo com a nona edição do Índice de Confiança Robert Half, mais de metade (59%) dos profissionais responsáveis pelo preenchimento de vagas dentro das companhias encontram alguma dificuldade para contratar profissionais qualificados. Entre os entrevistados, 46% avaliam a tarefa como difícil e 13% a classificam como muito difícil. Eu acredito muito que uma equipe com bons profissionais faz toda a diferença para o sucesso dos negócios. Por acompanhar essa dificuldade no dia a dia do meu trabalho, compartilho com os líderes cinco pontos que devem estar bem definidos antes da abertura de vaga. Assim, tem-se mais chances de acertar na escolha do profissional. Lembro que, em posições-chave ou demanda urgentes ou por profissionais com habilidades muito específicas, vale a pena contar com o apoio de uma consultoria externa.

1 – Descrição da função

Seja claro e objetivo quanto à nomenclatura do cargo que estiver vago. Inclua pontos de destaque da rotina de trabalho do profissional que o ocupará, além de metas no curto e médio prazos e principais deveres e responsabilidades da posição.

2 – Habilidades técnicas

Liste todas as experiências e certificações importantes para ocupar o cargo, dividindo-as entre as categorias obrigatórias e diferencial, para o caso de desempate. Tenha cuidado apenas para não solicitar, por exemplo, inglês fluente ou outra qualificação específica de profissional que não vai utilizar a habilidade. Isso evitará que, com o tempo, ele sinta que suas qualificações estão subutilizadas.

3 – Habilidades comportamentais



Neste campo, evite o uso de termos vagos, como ‘trabalhador esforçado’. Ao destacar habilidades mais específicas, fica mais fácil para que o recrutador identifique o profissional e o candidato avalie se tem aderência à vaga. Dessa forma, deixe explícito, por exemplo, se o candidato precisa saber se comunicar, lidar com pressão, ter aptidão para liderança ou ser focado em resultados.

4 – Cultura da empresa

Em geral, o profissional passa mais horas dentro da empresa do que com sua família e amigos. Então, deixe claro para o candidato qual ambiente de trabalho ele encontrará na sua companhia e quais valores vocês defendem, praticam e acreditam. Há casos de profissionais que se autoexcluem do processo quando descobrem que não têm aderência à cultura da empresa e isso tende a otimizar bastante o processo seletivo.

5 – Pacote de remuneração e benefícios

É fato que as novas gerações são guiadas prioritariamente por propósitos. Mas isso não quer dizer que elas deixaram de valorizar salários e benefícios. Dessa forma, procure estruturar um pacote de remuneração que seja compatível com o praticado pelo mercado.