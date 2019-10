Gestão Atila prepara exigência de renovação de frota da Suzantur

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



01/10/2019 | 07:00



O governo do prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), prepara ofensiva contra a Suzantur para renovação da frota municipal. O Diário apurou que levantamento feito pela Secretaria de Transportes indicou a existência de 50 veículos com idade acima da permitida em contrato circulando no sistema. Ofício deve ser encaminhado nos próximos dias à empresa cobrando explicações.

Na semana passada, Atila se reuniu com Eduardo Carneiro, secretário de Transportes, que apresentou diagnóstico do setor – o socialista fez o mesmo com diversos secretários após retornar ao cargo de prefeito, no dia 10.

A análise de Carneiro foi a de que a Suzantur tem deixado ônibus com idade acima da exigida no contrato firmado em 2014 rodarem no município. A suspeita do governo, conforme apurou o Diário, é a de que a empresa estaria privilegiando linhas do coletor-tronco da Vila Luzita, em Santo André, uma vez que licitação para exploração formal desse ramal está aberta – a Suzantur opera na região por meio de contrato precário após vencimento de acordo emergencial feito em 2016.

A avaliação da pasta é a de que 50 veículos rodam com idade acima da permitida. Pelo contrato, em 2014, a Suzantur deveria apresentar 248 ônibus zero-quilômetro, mas o Diário já mostrou que essa exigência foi descumprida e que investigação foi negligenciada pela administração de Mauá, no período em que Donisete Braga (ex-PT, atual Pros) era prefeito.

O item 29º, do capítulo 7º do contrato entre Prefeitura e Suzantur determina que a concessionária tenha de manter, “obrigatoriamente”, durante vigência do acordo, frota com idade média máxima de cinco anos, “composta por veículos com idade entre zero e dez anos”.

O Diário mostrou, no dia 19, que a ex-prefeita Alaíde Damo (MDB), em resposta a requerimento do vereador Irmão Ozelito (SD), afirmou que a Suzantur opera no município com 223 veículos, enquanto que a frota mínima era de 248 coletivos.

Outro diagnóstico feito pela equipe de Carneiro foi sobre a operação de 15 linhas. O relatório extraoficial indica que, sob governo Alaíde, esses itinerários tiveram serviço prejudicado (com menos veículos) ou reduzidos (como baldeação no terminal Itapeva).