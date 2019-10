Ramon parte para cima de Claudinho

Raphael Rocha



01/10/2019 | 07:00



Prefeito por dois mandatos em Rio Grande da Serra e há alguns anos afastado das urnas, Ramon Velásquez decidiu regressar à política eleitoral, se colocando como candidato do PT à Prefeitura no ano que vem. Ramon quase deixou o petismo, foi trabalhar em Suzano e em São Bernardo. Mas voltou afiado. E tem uma mira certa: Claudinho da Geladeira. O ex-vereador de Rio Grande foi, por duas vezes, prefeiturável do PT na cidade – perdeu as duas. Agora, saiu do petismo, se filiou ao Podemos e deve ser candidato com suporte do grupo de Adler Kiko Teixeira (PSB) – ex-prefeito de Rio Grande, atual prefeito de Ribeirão Pires. Tal movimento, na ótica de Ramon, é “traição. “Eu o tirei do PSDB. Um cara negro, que participava dos movimentos de escola de samba. Ele era visivelmente utilizado pela direita e não percebia isso. Como vereador, fez três mandatos críticos, pois não produziu nada de grandioso. Sua saída do PT foi oportunista. Traiu de forma significativa o PT. Hoje ele abraça os maiores algozes de Lula e do PT, como o senador Alvaro Dias. Se tornou um homem medíocre.”

BASTIDORES

Reunião

Vereadores de São Caetano e o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral na cidade, se reuniram com o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, para debater a situação da escola Laura Lopes, no bairro Prosperidade. O colégio vive situação distinta: os anos iniciais do ensino fundamental são de responsabilidade da Prefeitura. Os finais, do governo do Estado. A ideia da Secretaria de Educação é transferir toda responsabilidade ao município. Participaram do encontro os parlamentares Mauricio Fernandes (DEM), Magali Selva Pinto (PSD), Marcel Munhoz (Cidadania), Pio Mielo (MDB), Olyntho Voltarelli (PSDB), Suely Nogueira (MDB) e Caio Funaki (Patriota).

Distanciamento

O vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (PSD), tem se afastado do prefeito Orlando Morando (PSDB), após o aparecimento de denúncias contra o tucano. O fato tem intrigado quem acompanha o dia a dia da administração, uma vez que o pessedista também é alvo de investigações. O movimento de Marcelo, aliás, acontece sem que ele tenha a certeza de que as acusações contra si estourarão antes.

Projetos

Deputada estadual com domicílio eleitoral em São Bernardo, Carla Morando (PSDB) foi, no fim de semana, prestigiar a prova internacional de ciclismo L’Etape Brasil by Le Tour de France, em Campos de Jordão, no Interior. Ela foi autora do projeto que instituiu o evento esportivo no calendário oficial do Estado. E ontem recebeu outra notícia: o governador João Doria (PSDB) publica hoje sanção ao segundo projeto de Carla na Assembleia: campanha a Quem Ama Vacina, que visa ampliar a divulgação da importância da imunização. “A vacina é a melhor forma de proteger as nossas crianças contra as doenças contagiosas. Uma pessoa que deixa de tomar a vacina, pode colocar várias em risco.”