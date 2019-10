Estudantes de S.Caetano pautam educação e tecnologia para 2030

Flavia Kurotori

Estudantes do Colégio Singular, em São Caetano, participaram da 13ª edição do Desafio de Redação discutindo sobre melhorias na educação e tecnologia com base no tema A Região Que Eu Quero em 2030. A iniciativa é do Diário em parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

Melissa Marques, 16 anos, aluna do 3º ano do ensino médio, dissertou sobre educação. “A população precisa ser conscientizada sobre a importância da educação e, ao mesmo tempo, o governo precisa aumentar o investimento na área”, pontuou. “Este tema é muito bom porque, por mais que nós pensemos bastante, não costumamos olhar à nossa volta e identificar o que precisa mudar para um futuro melhor.”

Por sua vez, Fernanda Peixoto Varga, 13, do 7º ano do ensino fundamental, apontou a tecnologia como um dos motores para que a região esteja melhor em 2030. “Tem muitas ferramentas que podem tornar a região melhor, como a impressora 3D e a inteligência artificial”, afirmou. Inclusive, como o gênero textual do concurso é livre até o 9º ano, a menina usou a criatividade e escreveu uma carta relatando seus desejos.

Segundo a diretora pedagógica Sônia Maria Moldes, o concurso do Diário é uma oportunidade para os jovens analisarem países mais desenvolvidos. “Eles podem identificar iniciativas bacanas e viáveis para serem aplicadas aqui em um futuro próximo”, explicou. Neste sentido, Fernanda destacou que achou o tema interessante, uma vez que permite análise de realidade próxima a ela.

A 13ª edição do Desafio de Redação é patrocinada pelo Cemitério Vale dos Pinheirais, em Mauá, e conta com apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), de São Caetano. A ação premia os autores das melhores produções literárias entre escolas públicas e privadas das sete cidades.