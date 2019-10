Motorista de aplicativo morre após ser agredido em S.Bernardo

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



01/10/2019 | 07:00



O Grande ABC registrou domingo mais dois casos de violência contra motoristas de transporte por aplicativo. Robson Leandro de Oliveira, 40 anos, foi espancado durante a madrugada e encontrado na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Ele foi internado em estado grave no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, mas não resistiu e morreu por volta das 15h15 de ontem.

Este foi o terceiro caso com morte no Grande ABC neste ano. Porém, é o quinto da Região Metropolitana de São Paulo em 15 dias. Também no domingo, foi morto por ladrões Osmar de Souza Prado, 36, em Suzano. Houve um registro em Itaquaquecetuba, no dia 18, e dois no dia 15, um na Capital e um em Diadema.

De acordo com a polícia, por volta das 7h, Oliveira foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao hospital, inconsciente.

No boletim de ocorrência consta que Oliveira foi atingido por pancada na cabeça, o que o deixou em coma profundo. Segundo a família, o motorista teria encerrado as atividades por volta das 4h e dito que, posteriormente, iria a uma festa no bairro Terra Nova 2, em São Bernardo.

Através do sistema Detecta – monitoramento das vias feito pela polícia –, a investigação localizou o carro circulando em duas vias de São Bernardo: primeiro na Rua Marechal Deodoro, por volta das 4h31, e às 6h17, quando o veículo passou na Avenida Maria Servidei Demarchi, sentido bairro. Nada foi registrado após o horário.

A vítima foi encontrada apenas com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o carro de Oliveira foi localizado e apreendido para perícia.

À TARDE

Outro motorista de aplicativo foi assaltado e agredido na tarde de domingo, em Diadema. De acordo com a ocorrência, Renato João de Souza Junior, 34, atendeu solicitação na Avenida Santo Amaro, na Capital, e levou dois indivíduos para Diadema. Chegando ao endereço de destino, na Rua Visconde de Itaboraí, 92, no Centro, mais um homem entrou no carro e anunciou o assalto.

Segundo a polícia, o motorista não tinha dinheiro em espécie e foi agredido com coronhadas e colocado no banco de trás. O condutor, então, teve os punhos amarrados e os olhos vendados.

Outro bandido entrou no veículo, e os quatro criminosos obrigaram o motorista a ligar para o banco e fazer um empréstimo. Seguiram então para o Shopping Praça da Moça, onde realizaram várias compras e depois fugiram. Policiais militares que atenderam a ocorrência levaram a vítima à UPA Paineiras, onde foi atendida, medicada e liberada. O caso foi registrado no 1º DP (Centro).

Outros dois foram mortos na região

A motorista de aplicativo Adriana Márcia de Almeida, 46, foi assassinada no último dia 15 com um tiro no pescoço, enquanto trabalhava no bairro Casa Grande, em Diadema. De acordo com a ocorrência, por volta das 23h, ela atendeu a uma chamada e se dirigiu ao bairro para apanhar duas mulheres em um baile funk.

Quando as passageiras entraram no carro, um homem armado abordou a vítima, que acelerou o veículo na tentativa de fugir, e foi atingida. O socorro foi acionado, mas Adriana não resistiu ao ferimento e morreu no local.

Em junho, o também motorista de aplicativo e morador de Mauá Wilson Dias de Souza, 62, foi assassinado. Segundo testemunha, a vítima foi acionada para corrida até Ribeirão Pires, com ponto inicial na Rua Pernambuco, em Mauá, onde dois homens entraram no carro. Quando estavam na Estrada do Sapopemba, a dupla anunciou o assalto. Na sequência, o matou.

Os assassinos foram presos na manhã do dia 1º de julho: Gabriel Ferreira da Silva, 20 anos, e Sidnei Santos de Lima, 33. A dupla confessou o crime.

Questionada sobre a quantidade de crimes com motoristas de aplicativos, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que a Polícia Militar reforçou o policiamento nas áreas com maior incidência de casos e que realiza operações específicas em diferentes regiões para fiscalizar veículos com passageiros e aqueles que utilizam adesivos de aplicativos.