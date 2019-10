Porta-voz: advogado que defende Flávio representará Bolsonaro no caso Adélio

30/09/2019 | 21:01



O advogado Frederick Wassef, defensor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), representará também o presidente Jair Bolsonaro (PSL) em ação no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) que trata de investigações sobre Adélio Bispo de Oliveira, autor de atentado a faca contra o presidente há mais de um ano. A informação foi confirmada nesta segunda-feira, 30, pelo porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros.

Bolsonaro e Wassef tiveram reuniões no Palácio da Alvorada durante os últimos dois fins de semana. O advogado defende Flávio no caso das movimentações suspeitas apontadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Em março deste ano, o TRF-1 suspendeu a análise do material apreendido em endereços do advogado de Adélio Bispo, Zanone Manuel de Oliveira, a pedido da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que argumentou ser ilegal investigar um advogado por sua atuação profissional. Em abril, a Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu da decisão.

O julgamento no TRF-1 pode ser "decisivo para chegar aos mandantes da tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro", escreveu o presidente no Twitter, no último dia 16.