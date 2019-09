Santander reduz taxa mínima do crédito pessoal - imóvel como garantia

30/09/2019 | 19:30



O Santander Brasil informa que a partir desta segunda-feira a taxa mínima do Crédito Pessoal - Imóvel como Garantia, também conhecido como home equity, cai de 1,05% para 0,99% ao mês.

"O segmento imobiliário é um forte motor da economia, e começa a dar sinais claros de retomada. Estamos preparados para capturar todas as oportunidades no setor, dentro deste novo cenário que se apresenta", afirma em nota o diretor de Produtos de Crédito para Pessoa Física do Santander, Gustavo Alejo.

No caso do home equity, o empréstimo será limitado a até 60% do valor de avaliação do imóvel, tendo um piso de R$ 30 mil e teto de R$ 2 milhões, em parcelas fixas distribuídas por até 20 anos, sem comprometer mais de 30% a 35% da renda bruta do tomador. Já o imóvel precisa ser avaliado em, no mínimo, R$ 70 mil, localizado em perímetro urbano, e em município onde o banco possua ao menos uma agência.

Segundo o banco, é permitido ao cliente compor renda com mais uma pessoa, além de usar como garantia um imóvel residencial ou comercial quitado de um terceiro (incluído no contrato como interveniente garantidor). Além disso, os valores do IOF e da Tarifa de Avaliação de Garantia podem ser incluídos no financiamento.

Portal Parceiros

Em nota, o banco informa ainda o lançamento do Portal Parceiros, que permitirá a assessorias imobiliárias parceiras digitalizarem toda a jornada até a liberação de recursos para os clientes.

Já o novo site estará disponível a partir de terça para assessorias imobiliárias parceiras que conseguirão utilizá-lo para enviar propostas de Crédito Imobiliário e de Crédito Pessoal - Imóvel como Garantia. O retorno sobre a aprovação do crédito, bem como eventuais solicitações de documentação e outras informações relevantes sobre o andamento do financiamento, será fornecido em tempo real, desburocratizando e agilizando o processo.