Com departamento médico vazio, Gilson Kleina ganha mais opções na Ponte Preta

30/09/2019 | 19:23



Além do goleiro Ygor Vinhas e do volante Camilo, que ficaram à disposição de Gilson Kleina após cumprirem suspensão, o treinador da Ponte Preta deve ter também os reforços do meia Rafael Longuine e dos atacantes Marquinhos e Tiago Marques para o próximo compromisso da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro.

Os três jogadores estavam no departamento médico e participaram do treinamento realizado no CT do Jardim Eulina na tarde desta segunda-feira. O aproveitamento deles, porém, vai depender a evolução física apresentada ao longo da semana.

Mesmo que sejam liberados para enfrentarem o Botafogo-SP, no próximo sábado, às 11 horas, em Ribeirão Preto, Kleina dificilmente vai mexer na equipe em relação a formação que iniciou a vitória sobre o Cuiabá, por 3 a 0, em Campinas.

Nesta segunda-feira, a diretoria pontepretana anunciou que os sócios-torcedores com a mensalidade em dia terão direito a ônibus de graça para Ribeirão Preto, que fica a pouco mais de 220km de Campinas.

"A virada chegou e o time precisa do apoio do torcedor para dar continuidade à uma boa sequência e voltar ao G4. Com certeza estaremos juntos em Ribeirão Preto", convocou o presidente José Armando Abdalla Júnior.

Invicta há dois jogos, a Ponte Preta está na oitava colocação, com 35 pontos, três a menos do que o quarto colocado CRB.