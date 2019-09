Mulheres são flagradas tentando entrar com celular em presídios da região

Do Diário do Grande ABC



30/09/2019 | 18:16



Três mulheres foram flagradas tentando entrar com celulares em CDPs (Centros de Detenção Provisória) do Grande ABC. Os aparelhos foram descobertos pelos funcionários das unidades por meio de escâner corporal.

No sábado, funcionários do servidores do CDP de Santo André observaram algo suspeito no corpo de uma visitante. Ao ser indagada, a mulher assumiu estar levando algo para seu companheiro. Em sala reservada, a visitante retirou de sua genitália um invólucro em plástico preto. No seu interior foi encontrado um aparelho de telefonia celular modelo ''''batonzinho'''' e um chip.

No domingo, outra visitante foi surpreendida ao passar pelo escâner corporal com invólucro introduzido em sua genitália. Segundo a própria mulher relatou, o aparelho de telefonia celular, chamado, e o chip eram para seu irmão que se encontra preso na unidade.

Nos dois casos foram registrados boletim de ocorrência no 1º DP de Santo André.

Em São Bernardo, também no domingo, funcionários flagraram uma visitante com objeto estranho no corpo. O escâner corporal apontou que havia algo introduzido na região pélvica da mulher. No invólucro estava um micro aparelho de telefonia celular. A companheira do detento foi levada ao 3º Distrito Policial do município para a elaboração do boletim de ocorrência.