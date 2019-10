Grande passo na vida musical

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



01/10/2019 | 07:00



Voz que ficou conhecida após passar pela sexta temporada do programa The Voice Brasil, na Globo, em 2017, a cantora Day, que saiu de Goiás para construir a carreira em São Bernardo, dá outro grande passo nesta história. Ela foi convidada para participar do Deezer Next Brasil, projeto da plataforma de música Deezer que tem como objetivo dar suporte e ajudar a desenvolver a carreira de novos talentos durante 12 meses.

Mas diferentemente do que o grande público viu de Day, na TV, com ela cantando temas de outros artistas, a plataforma quer fortalecer o lado autoral da cantora. “É algo muito gratificante para mim. Exatamente por ter feito tanto tempo só versões e ter ficado conhecida por causa disso”, diz ela. “É muito legal ver pessoas se aproximando de mim porque acreditam no meu som autoral, porque é 100% minha verdade, quem eu sou. Então, significa tudo”, afirma.

Segundo Fábio Santana, gerente de relacionamento de artistas e produtores da Deezer Brasil, a escolha dos participantes passa por curadoria que analisa diferentes critérios. “Buscamos artistas de diversos gêneros, com potencial para conquistar e contagiar ainda mais fãs, valorizando a cultura musical do Brasil”, diz. Ele explica que é importante apresentar aos usuários o que há de novo na cena local. “É neste contexto a Day está entre os Next e, além de cantora, vem com a força de compositora. Como uma plataforma de streaming, temos o privilégio de conectar artistas com seus fãs e vice-versa”, explica.

Dona de temas como Espaço, Deixa Rolar, Clichê e Tanto Faz, Day acredita ter sido selecionada por sua autenticidade. “Gosto de pensar que é pelo fato de eu tentar trazer sonoridade bem única, que não se vê com tanta frequência. Apesar de ser pop, eu diria que não é um pop tão mainstream (convencional). Talvez por esse motivo eles tenham escolhido”, diz.

Além de Day, o programa vai trabalhar com Pedro Sampaio e a dupla Hugo & Guilherme. Segundo Santana, Day receberá, como participante do projeto, exposição diferenciada dentro e fora da plataforma. “Com auxílio das equipes editorial, de comunicação e marketing, que envolvem conteúdo especial, gravação de EP (álbum com poucas faixas), posicionamento em canais e playlists, eventos com fãs e amplificação nas mídias sociais. Desta forma potencializamos a presença dela e dos outros artistas Next e ajudamos a chegar aos ouvidos nos nossos usuários esses novos talentos”, diz.

A artista acredita que, como parte de seu projeto, sua música chegará, de fato, aos ouvidos que ainda não sabem sobre ela. Day costuma falar que quem acha que não pertence a lugar nenhum vai se encontrar ouvindo seu trabalho. “Quem não se sente aceito, eu espero que se inspire a se aceitar ouvindo Day. Quero que todo mundo se aproxime do meu som, mas em especial essas pessoas que estão à margem. Mas meu som é liberado para todos. Não tem uma regra. Acho que todo mundo tem que ouvir.”

Sobre o futuro, espera algo mais do que ser conhecida. Quer ser respeitada pela história que está construindo. “Quero chegar em um momento da carreira em que eu possa cantar para 3.000 pessoas, que vão estar no lugar para me ouvir. Tem tanto sonho que eu quero realizar. Não sei nem enumerá-los.”