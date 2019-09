30/09/2019 | 17:11



Britney Spears resolveu fazer um desabafo em seu Instagram no último fim de semana. A cantora, que anunciou que faria uma pausa na carreira desde que seu pai, Jamie Spears, ficou doente no início deste ano, resolveu dar um alô para os fãs e explicou que esse tempo longe dos holofotes está sendo necessário para a sua saúde mental.

Espero que vocês não tenham se esquecido de mim!!! Estou pegando essa transição na minha vida para me concentrar no que realmente quero... trabalho sem parar, bem, desde que eu tinha 8 anos. Às vezes é bom parar e refletir!!! Saudades de todos vocês... Eu realmente tenho os melhores fãs do mundo!!!, escreveu Britney.

Tomara que ela volte logo, né?