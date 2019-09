Avon usa algoritmo para criar rímel mais desejado da internet

Da Redação, com assessoria



30/09/2019 | 17:18

Comentários relacionados à beleza vivem invadindo as mídias sociais. E foi pensando neles que a marca de maquiagem Avon criou a Máscara 5 em 1 Genius. Isso porque o rímel traz as características mais desejadas da internet: volume total, alongamento, curvatura, definição e cílios dramaticamente pretos.

Por meio do desenvolvimento do algoritmo Genius, ferramenta de inteligência artificial criada em parceria com a MediaMonks, a Avon navegou pela internet com o objetivo de ler, filtrar e processar comentários e ranquear as principais características desejadas em uma máscara de cílios.

Na prática, o algoritmo mapeou mais de 15 mil comentários relacionados as 120 palavras-chaves selecionadas. “A grande descoberta foi perceber que os consumidores não querem ter que escolher entre um benefício ou outro: 60,97% deles querem que os seus produtos sejam multibenefício. Também encontramos que o atributo mais desejado é curvatura (83,3%), seguido por volume (71,43%), alongamento (64,1%), ter a cor bem preta (52,63%) e, por fim, definição (33,3%)”, explica Danielle Bibas, VP de Marcas, Comunicação e Cultura Corporativa da Avon Brasil.

A Máscara 5 em 1 Genius já está disponível no folheto e e-commerce da Avon pelo preço especial de R$ 27,99. Após o período promocional, o rímel terá o valor tabelado de R$ 38,99.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Já que o assunto é maquiagem, conheça o trabalho de Mimi, que usa os cosméticos para criar ilusões de ótica: