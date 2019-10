Masp e Osesp oferecem evento com música e discussão de arte

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



01/10/2019 | 07:00



Com a sugestão de estabelecer diálogos entre música e arte visual, o Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateubriand) e a Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) oferecem no Masp Auditório (Av.Paulista, 1.578 – primeiro subsolo), em São Paulo, série de concertos que mescla essas duas linguagens.

Cada apresentação conta com um convidado que terá de fazer conexões entre peças do acervo do museu e as composições apresentadas.

E amanhã, a partir das 20h, o convidado Paulo de Tarso Salles, pós-doutor em música pela University of California Riverside (2014) e professor do departamento de música da Universidade de São Paulo, aborda o quadro Porto I (1953), assinado por Tarsila do Amaral (1886-1973).

Já os solistas da orquestra apostam em repertório com temas como Bachianas Brasileiras nº 5: Ária (Heitor Villa-Lobos) e Sonatina Para Flauta e Piano (Radamás Gnattali), entre outras.

As entradas custam R$ 25 e R$ 50 e podem ser compradas no local e pelo site www.masp.org.br. A programação, mensal, segue até 4 de dezembro.