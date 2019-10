Evento aborda culturas de diversos países

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



01/10/2019 | 07:00



Culturas de várias partes do mundo serão reunidas em um mesmo local, sábado e domingo, com o projeto Do Perfume à Tatuagem, evento no Sesc Avenida Paulista (Av.Paulista, 119), em São Paulo, com entrada gratuita. A programação conta com artistas e artesões de vários países, em situação de refúgio e imigração. Bonecas africanas, bordado palestino, tatuagem Mehndi, perfumaria árabe e bordado boliviano são algumas das atividades.

E quem abre a agenda sábado, às 11h, é a oficina Costura e Moda Árabe. Serão discutidas as diferenças entre peças como véus e túnicas e em que situações são utilizadas. Haverá outra sessão, às 14h.

No mesmo dia, os visitantes poderão participar de Colares e Bonecas Africanas, a partir das 11h, e também às 14h. A sugestão é ensinar aos participantes como criar colares e bonecas feitos de maneira artesanal, e com tecidos africanos. Entre a aula haverá conversa sobre imigração, mulheres e crianças africanas.

Domingo, entre as atividades oferecidas, o público poderá participar de Perfumaria Árabe, a partir das 11h. Além de uma roda de conversa sobre refúgio, os presentes falarão como árabes consomem perfumes como uma marca pessoal. As entradas são gratuitas e os bilhetes devem ser retirados no local 30 minutos antes de cada oficina. A programação completa pode ser conferida no site www.sescsp.org.br/avenidapaulista.