30/09/2019 | 16:48



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Diadema acabou com um pancadão na noite deste domingo (29). A festa irregular somava cerca de 1,5 mil pessoas, na Avenida Poeta Francisco das Chagas Fonseca, no bairro Serraria. A guarda apreendeu ainda carros e motos.

De acordo com a coorporação, os carros eram utilizados para interditar a via e, dessa forma, impredir a circulação de ônibus e demais veículos no local. A operação conjunta contou com apoio Romo (Rondas com Motocicletas), Romu (Rondas Ostensivas Municipais), Canil e Guarda Ambiental.