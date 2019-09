Thiago Silva garante PSG pronto para suportar a pressão da torcida do Galatasaray

30/09/2019 | 16:40



A Türk Telekom Arena vai receber 50 mil torcedores fanáticos do Galatasaray para o duelo com o Paris Saint-Germain, nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo A da Liga dos Campeões. Mas, segundo o técnico Thomas Tuchel e o capitão Thiago Silva, a enorme pressão imposta pela torcida adversária durante os 90 minutos não vai abalar o equilíbrio do time francês.

"Não realizamos uma preparação diferente. Todo mundo me disse que a atmosfera dos jogos do Galatasaray é incrível. Vamos jogar contra um grande oponente em uma ótima atmosfera. Nosso objetivo é fazer uma boa partida. Queremos provar nossa qualidade em tal ambiente", afirmou o treinador alemão, que não poderá contar com os atacantes uruguaio Cavani, machucado, e Neymar, suspenso.

"Conhecemos a lenda do Galatasaray. Temos informações sobre o calor do público e o ambiente do estádio. Mas a equipe precisa esquecer esses fatores para jogar bem. Além disso, o Galatasaray viverá a mesma situação em nosso campo", acrescentou o experiente defensor brasileiro, que terá a possibilidade de atuar ao lado de Presnel Kimpembe na zaga.

"Kimpembe sofreu com uma longa lesão, mas confio na sua qualidade. É muito experiente, forte e muito equilibrado. Eu gostaria de poder atuar com ele, mas nosso treinador é quem vai decidir. Todo jogador de alta qualidade como ele nos passa confiança", afirmou o zagueiro, de 35 anos, que revelou negociações com o clube para estender seu contrato após o fim do ano.

Para Thiago Silva, o mais importante é o PSG atuar em conjunto na busca de um bom padrão de jogo para ser aprimorado durante a temporada. "Começamos bem, mas temos muito a melhorar. Todos esperam gols de Neymar e Mbappé, mas temos de ganhar entrosamento e sermos uma equipe forte."

O PSG lidera o grupo com três pontos, conquistados após a vitória sobre o Real Madrid, por 3 a 0, em Paris, na primeira rodada. O Galatasaray tem um ponto, obtido na Bélgica, frente ao Brugge. No outro jogo da chave, o Real recebe o Brugge, no Santiago Bernabéu.