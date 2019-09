Caminhão fica de atravessado e causa transtorno na Ancheita

Do Dgabc.com.br



30/09/2019 | 16:42



A via Anchieta está com tráfego congestionado, sentido litoral, do km 14 ao km 16, por reflexo de um acidente na altura do km 18. Um caminhão da transportadora JSL perdeu o controle, bateu na mureta e ficou de atravessado, próximo ao hipermercado Extra, em São Bernardo, ocupando três faixas da rodovia. O caso está refletindo no trânsito em vias próximas , como na avenida Lions e o corredor ABD.