Estudante aponta arma para colega em uma escola particular de Fortaleza

30/09/2019 | 16:27



O comportamento de um aluno em uma escola particular de Fortaleza, no Ceará, despertou a atenção de alguns pais. O adolescente matriculado em uma das unidades do Colégio Christus, localizada no bairro Aldeota, portava uma arma, aparentemente de brinquedo.

Em um dos vídeos que circulou pela internet, ele mostrava o objeto para os colegas e até apontava para o rosto de um deles. As imagens foram feitas no último sábado, 28, mas só tiveram repercussão na manhã desta segunda-feira, 30.

Por meio de nota, a direção da escola afirma que "ações que reflitam a violência, ainda que sejam elas com a utilização de artefatos de brinquedo, são criteriosamente analisadas pelo colégio. As imagens que circulam mostrando jovens na calçada em frente à sede Barão de Sturdart no sábado, 28, motivaram a abertura de processo administrativo, que já está em curso avançado, com total prioridade da escola".

Na nota, a direção afirma o compromisso com a segurança de todos que estudam e trabalham na instituição de ensino.

Procurada pela reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, a direção não atendeu as ligações.