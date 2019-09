30/09/2019 | 16:11



Stacey Dash, que ficou conhecida por aparecer no filme As Patricinhas de Beverly Hills ao lado de Alicia Silverstone, voltou a ter o seu nome nos holofotes. De acordo com informações publicadas pela TMZ, a atriz teria dado tapas e arranhões em seu marido, Jeffrey Marty.

Tudo aconteceu na noite do último domingo, dia 29, quando a polícia do Condado de Pasco, recebeu uma denúncia indicando violência doméstica. Quando os policiais chegaram onde aconteceu a denúncia, a atriz teria se descontrolado, o que teria causado o flagrante.

Ainda segundo a publicação, Stacey está detida sob fiança de 2 mil reais. O casal oficializou a relação entre eles em 2018, em Sunshine State.