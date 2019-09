Nicolas Prattes revela que se reaproximou de Juliana Paiva após morte do pai da atriz

30/09/2019 | 16:11



Nicolas Prattes estava acompanhado da mãe, Gisele Prattes, curtindo os shows do Rock In Rio no último domingo, dia 29. E em entrevista ao jornal Extra, o ator se emocionou ao falar sobre a recente reaproximação com Juliana Paiva, sua ex-namorada, após a morte do pai da atriz. Como você viu, Gilmar Santos, pai de Juliana, morreu de infarto, aos 64 anos de idade, no início do mês de setembro.

- A reaproximação foi como acontece com qualquer pessoa querida como acontece uma tragédia. A gente tem esse papel de mandar boas energias, amor, para quem fica seguir da melhor forma possível. Nós terminamos bem, sem escândalo, contou o artista.

Nicolas e Juliana começaram a se relacionar antes mesmo da estreia da novela O Tempo Não Para, onde fizeram par romântico. O namoro chegou ao fim em meados de março deste ano.