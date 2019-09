Obituário - 30 de setembro de 2019

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 26 de setembro

Kiie Saito Nagai, 97. Natural de Tochigui, Japão. Residia em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Juan Monters de Oca Y Mayol, 89. Natural de Barcelona, Espanha. Residia em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Floracy Pereira de Oliveira, 81. Natural de Ibirimim (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 26. Cemitério Municipal de Ibimirim (PE).

Fábio José Cintra, 80. Natural de Franca (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Florinda Souza de Melo, 80. Natural de Araçatuba (SP). Residia em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Jorge Tamanaha, 78. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Diva Gimenez Chiari, 78. Natural de São Paulo (SP). Residia em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Adélia Rodrigues dos Santos, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Leôncio, 62. Natural de Tarabaí (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Margarete Arruda, 60. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Rosineide Maria dos Santos, 58. Natural de Lajedo (PE). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 27 de setembro

Nelson Campos, 91. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Osvaldo José Vicente, 91. Natural de Utinga (BA). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Quirino Lima, 88. Natural de São Carlos (SP). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 27. Memorial Phoenix.

Ricardo Wilson Nastri Denigres, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Pinheirinho, em Santo André. Dia 27. Crematório Vila Alpina.

Vitória Caciatore, 72. Natural de Queluz (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deomar Ustulin 70. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, em Vila Pires.

Rozinete Maria do Nascimento, 60. Natural de Igarassu (PE). Residia na Cidade Júlia, em São Paulo (SP). Dia 27, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geilsa Costa Cândido, 52. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Auxiliar de primeira infância. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 28 de setembro

Maria Moreno de Souza, 87. Natural de Quintana (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 28. Jardim da Colina.

Idaci Silvério Siqueira, 84. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José de Oliveira, 79. Natural de Caetite (BA). Residia na Chácara Mafalda, em São Paulo (SP). Dia 28, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Geraldo Pinheiro Gomes, 77. Natural de Coimbra (MG). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Manoel da Silva, 69. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laodiceia Aparecida Duarte, 65. Natural de São Bernardo. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Falian, 62. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, dia 26 de setembro

Maria Paula de Almeida, 89. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 26. Crematório Vila Alpina.

Estela Correia Ruiz, 86. Natural de Glória de Goitá (PE). Residia no Jardim Pedreira, em São Bernardo. Dia 26, em São Bernardo. Memorial Phoenix, em Santo André.

Maria Neide Balbino, 80. Natural de São Paulo (SP). Residia em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Tereza de Jesus Tonieti Maineti, 78. Natural de São Sebastião da Grama (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 26, em Santo André. Crematório Memorial de Santos (SP).

Abadia Aparecida Pinto dos Santos, 73. Natural de São Sebastião do Paraíso (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

Ademir Trava Rico, 63. Natural de Dolcinópolis (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, dia 27 de setembro

Amélia Tebaldi Berlini, 84. Natural de Marília (SP). Residia em Mongaguá (SP). Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Montaguá (SP).

Luiz Piassa, 76. Natural de Capivari (SP). Residia no Jardim Embaré, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Edivaldo Rodrigues Souza, 74. Natural de Poções (BA). Residia na Vila Rosa Cruz, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Maria de Fátima Menezes Tanus, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 27. Crematório Vila Alpina.

João Patrício de Campos, 67. Natural de Cajuri (MG). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Ademir Tesaro, 66. Natural de Bebedouro (SP). Residia em Osasco (SP). Dia 27, em São Bernardo. Cemitério São João Batista, em Rio Claro (SP).

Arlindo Carlos de Lima, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Artur Cortez Neto, 54. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

São Caetano, quinta-feira, dia 26 de setembro

José Romeiro, 84. Natural de Presidente Alves (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 26, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Irene Alves dos Santos Lopes, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 26. Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Lilian de Oliveira, 40. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sexta-feira, dia 27 de setembro

Orlando Masson, 95. Natural de Piracicaba (SP). Residia em São Caetano. Dia 27, em Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Iolanda Águida da Silva, 72. Natural do Espírito Santo Dourado (MG). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Iraci dos Santos, 72. Natural de Japoatã (SE). Residia em Diadema. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Municipal.