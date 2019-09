Jeep Compass X Mitsubishi Pajero: saiba qual modelo desvaloriza menos

Da Redação, com assessoria



30/09/2019 | 15:18

Os SUVs estão em alta no mercado brasileiro. Para entender o comportamento de dois modelos tradicionais no segmento e ajudar o consumidor a fazer uma compra mais consciente, a KBB Brasil, selecionou as versões automáticas, com cotações disponíveis há 4 anos, do Jeep Compass e Mitsubishi Pajero para descobrir qual possui a menor e a maior desvalorização.

Compass ou Pajero: qual modelo desvaloriza menos

A versão Limited do Compass diesel 4X4 abre o ranking com a menor queda de valor, desvalorizando 3,03% após o primeiro ano de uso. Em seguida, o Compass Trailhawk 2.0 diesel 4X4 marca presença com queda de 4,40%, seguido da versão Limited 2.0 16V flex 4×2, com 6,76%.

Por outro lado, as versões do Mitsubishi Pajero utilizadas no levantamento ocupam as três últimas posições da lista. Em 7º lugar, o valor do Mitsubishi Pajero HPE 4X4 AT 3.2 cai em 7,89%, enquanto o utilitário HPE 4X4 AT 3.5 V6 flex conta com uma desvalorização de 10,43%. Com isso, a versão que mais desvaloriza é a Outdoor 4X4 AT 3.2, que perde 14,87%.

Em consequência disso, a média ponderada, que é utilizada para definir a desvalorização por modelo, revela que o Jeep Compass vence com 6,3% de desvalorização, contra 9,3% do Mitsubishi Pajero.

Confira abaixo a relação completa com todas as versões da análise e suas respectivas taxas de desvalorização:

Modelo/Versão Taxa de desvalorização JEEP COMPASS SUV/Crossover 4P LIMITED 2.0 TDI 4×4 Automático -3,03% JEEP COMPASS SUV/Crossover 4P TRAILHAWK 2.0 TDI 4×4 Automático -4,40% JEEP COMPASS SUV/Crossover 4P LIMITED 2.0 16V FLEX 4×2 Automático -6,76% JEEP COMPASS SUV/Crossover 4P SPORT 2.0 16V 4×2 Automático -6,95% JEEP COMPASS SUV/Crossover 4P LONGITUDE 2.0 16V FLEX 4×2 Automático -6,97% JEEP COMPASS SUV/Crossover 4P LONGITUDE 2.0 TDI 4×4 Automático -7,79% MITSUBISHI PAJERO SUV/Crossover 4P HPE 4X4 AT 3.2 TB-IC 4×4 Automático -7,89% MITSUBISHI PAJERO SUV/Crossover 4P HPE 4X4 AT 3.5 V6 FLEX 4×4 Automático -10,43% MITSUBISHI PAJERO SUV/Crossover 4P OUTDOOR 4X4 AT 3.2 TB-IC 4×4 Automático -14,87%

—

E já que o assunto é sobre os SUVs, veja na galeria quais são os modelos mais vendidos no mundo.

Foto: Divulgação 1. Toyota RAV4 Foto: Divulgação 2. Honda CR-V Foto: Divulgação 3. Volkswagen Tiguan Foto: Divulgação 4. Hyundai Tucson Foto: Divulgação 5. Kia Sportage Foto: Divulgação 6. Nissan Qashqai Foto: Divulgação 7. Chevrolet Equinox Foto: Divulgação 8. Mazda CX-5 Foto: Divulgação 9. Nissan Rogue Foto: Divulgação 10. Mercedes GLC Foto: Divulgação 11. Nissan X-Trail Foto: Divulgação 12. Haval H6 Foto: Divulgação 13. Toyota C-HR Foto: Divulgação 14. Jeep Compass Foto: Divulgação 15. Toyota Highlander Foto: Divulgação 16. Ford Ecosport Foto: Divulgação 17. Volkswagen T-Roc Foto: Divulgação 18. Ford Escape Foto: Divulgação 19. Jeep Grand Cherokee Foto: Divulgação 20. Hyundai Santa Fe Foto: Divulgação 21. Renault Captur Foto: Divulgação 22. Jeep Wrangler Foto: Divulgação 23. Honda HR-V Foto: Divulgação 24. BMW X3 Foto: Divulgação 25. Hyundai Kona Foto: Divulgação 26. Subaru Forester Foto: Divulgação 27. BMW X1 Foto: Divulgação 28. Hyundai Creta Foto: Divulgação 29. Mitsubishi Outlander Foto: Divulgação 30. Audi Q5