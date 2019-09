Emirates inicia testes de embarque biométrico em voos para os EUA

Redação



30/09/2019 | 15:18

A Emirates se tornou a primeira companhia aérea fora dos Estados Unidos a receber aprovação da Customs Border Protection (CBP, agência de controle de fronteiras dos Estados Unidos) para uso de sistema de embarque biométrico.

Embarque biométrico nos EUA

Em breve, os clientes que voarem de Dubai para qualquer um dos 12 destinos da companhia nos Estados Unidos terão a opção de escolher a tecnologia de reconhecimento facial nos portões de embarque, reduzindo o tempo de verificação de identidade para dois segundos ou menos. Não é necessário cadastro prévio para uso desta tecnologia.

Os clientes também podem optar pelo sistema tradicional e não usar a tecnologia. A Emirates garante que não armazena nenhum registro biométrico de seus clientes e que todos os dados são gerenciados de forma segura pela CBP.

A tecnologia foi implementada em fase piloto nos portões de embarque dos voos de Dubai para Nova York e Los Angeles nos períodos de alta temporada, em julho e agosto. Os resultados foram excelentes, com alguns deles atingindo 100% de embarque biométrico e nenhuma verificação manual. A companhia aérea deve disponibilizar a tecnologia para todos os seus destinos nos Estados Unidos até o final do ano, assim que o equipamento estiver instalado.

Funcionamento

No portão de embarque, o sistema clica na foto do passageiro, que é comparada com o banco de dados da CBP em tempo real para verificar a identidade da pessoa em dois segundos ou menos. O sistema pode não funcionar para quem não viaja para os Estados Unidos há muito tempo ou cujas imagens não estão no banco de dados da agência. Nesse caso, basta o passageiro ir até ao balcão de atendimento do portão de embarque.

Melhores do mundo

