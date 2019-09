Phellipe Haagensen desativa Instagram após expulsão em A Fazenda 11 e perfil oficial de Hariany Almeida de pronuncia: Presenciamos o ato de uma mulher que se impõe

30/09/2019 | 14:11



Phellipe Haagensen foi expulso de A Fazenda 11 no último domingo, dia 30, após beijar Hariany Almeida contra a vontade dela. Após sair do reality, o ator desativou sua conta no Instagram. Por outro lado, o perfil da ex-BBB na rede social publicou uma nota falando sobre o posicionamento que a moça teve no programa. Na postagem, a equipe da peoa escreveu:

Por aqui sempre nos referimos a Hari como nossa menina, no íntimo entre família e equipe. Pois bem, hoje presenciamos o ato de uma mulher, que se impõe, brilha, não perde a simplicidade, mas se atreve a ousar. Entenda menina, nesse exato momento, não nos contemos de orgulho em trabalhar contigo e fazer parte da sua família. Queremos deixar registrado aqui nosso carinho por todos vocês fãs, família, celebridades e amigos que nos apoiaram.