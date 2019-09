Pedro Scooby revela que paga 10 mil reais de pensão: Não busco dinheiro nem fama, e sim felicidade

30/09/2019 | 14:11



Pedro Scooby está com a vida agitada! O surfista, em entrevista à colunista Fábia de Oliveira no domingo, dia 29, contou um pouco sobre sua história, dizendo que começou a surfar profissionalmente aos 13 anos de idade, e sustentou a família durante anos, sendo o homem de sua casa aos 15.

Enquanto discorria sobre seu jeito leve de viver e encarar as diferentes áreas da vida, ele acabou revelando quanto paga de pensão aos filhos. Ele é pai de três ao lado de Luana Piovani, sua ex.

O que acontece é que, em algum momento, o acordo entre mim e a Luana não estava dando certo. Nunca atrasei nem um dia a minha pensão para ela. Nunca tive esse problema, sempre paguei uma pensão altíssima. Entendo que tenho três filhos e tal. Muita pessoas falam "que cara encostado". Encostado em quê? Eu pago R$ 10 mil de pensão para os meus filhos. O que acontece é que sempre optei pela minha felicidade. Se tem algo que não traz a minha felicidade eu não quero. Não busco dinheiro nem fama, e sim busco felicidade.

Ele comentou também, é claro, sobre o namoro de Luana com um jogador de basquete israelense, chamado Ofek Malka:

Não o conheço, mas ele está fazendo muito bem para ela. Se está fazendo bem pra ela, está tudo certo. Nunca tinha ouvido falar nele, mesmo porque eu não acompanho basquete. Mas ele parece ser uma pessoa muito competente no esporte dele. Eu quero mais é que ele faça a Luana muito feliz. Que, se um dia ele conhecer meus filhos, se der certo essa relação, que ele trate todos eles bem.

Scooby também comentou que não tem amizade com Anitta:

Não, a gente não se fala. Não ficou a amizade. Mas ela é uma pessoa muito especial, eu guardo com carinho tudo que a gente viveu. É uma pessoa maravilhosa, acho uma baita profissional, supercompetente.

Mas não foi só isso...

Ele esteve no Rock in Rio, nos três primeiros dias do festival, e, segundo o colunista Leo Dias, saiu acompanhado de uma loira, no domingo. Parece que com Cíntia Dicker, como ele disse na entrevista: Não está rolando nada.

Uma postura diferente de Scooby foi vista pelo jornal Extra. A publicação afirma que ele foi visto fumando e bebendo, já que seu contrato com a Nike acabou - e a marca não permite que seus patrocinados apareçam dando maus exemplos em público.

...e mais isso

No mesmo dia, ele postou um clique enquanto curtia o show do Foo Fighters do palco! Os seguidores, é claro, adoraram o registro, e até sua ex-esposa, Luana Piovani, comentou o clique! O que também gerou mais comentários - já que muitos internautas não aprovaram a atitude dela, relembrando-a de que, pouco tempo atrás, quando o atleta estava com Anitta, ela deixou até de segui-lo.