Flávia Alessandra é barrada no Rock in Rio e perde show de Ivete Sangalo

30/09/2019 | 14:11



Eita, Flávia Alessandra passou por um perrengue no último domingo, dia 29, durante o Rock in Rio! Segundo o colunista Leo Dias, a atriz, que estava acompanhada das filhas, Giulia e Olívia, e alguns amigos, foi barrada ao tentar acessar a área VIP do festival e, por conta disso, acabou perdendo o show de Ivete Sangalo.

Pelo que parece, tudo aconteceu no momento em que a atriz tentou acessar a área e, por longos 30 minutos, ficou esperando sua liberação.

Nesse meio tempo, Flávia tirou muitas selfies com fãs, fez ligações, escutou reclamações da filha mais nova e tentou, até mesmo, assistir um pedaço do show de Ivete na pista. Por fim, elas foram retiradas do local e levadas em um carrinho para outro espaço do evento.

Que confusão, hein?