Mel Maia fala sobre exposição do namoro nas redes sociais: - Penso antes de postar qualquer coisa

30/09/2019 | 13:11



Aos 15 anos de idade, Mel Maia passará por situações tensas com sua personagem, Cássia, na novela A Dona do Pedaço. Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, a atriz comentou sobre a atitude de Cássia em rejeitar o pai, Agno, vivido por Malvino Salvador, por sua orientação sexual.

- Tem sido muito diferente [fazer esse tipo de papel]. Essa situação da Cássia não aceitando o pai me corta o coração, ainda mais por saber que isso acontece com várias famílias, contou Mel.

Além disso, Cássia sofrerá uma tentativa de estupro após ser vítima de um pedófilo com quem se relaciona pela internet. Na vida real, infelizmente, Mel assumiu que já teve experiências com assédio nas redes sociais.

- Vários homens já passaram dos limites com comentários em algumas fotos no meu Instagram, mas eu bloqueio e apago. Dependendo do que é dito, eu até denuncio.

A artista também falou sobre o seu namoro com João Pedro, de 17 anos de idade, jogador do Fluminense. Mel admite que toma cuidado antes de compartilhar alguns momentos da relação na web.

- Não me incomoda [ler comentários sobre o namoro], até porque nós temos a consciência de que somos conhecidos. Mas eu penso antes de postar qualquer coisa, porque hoje em dia as pessoas falam de tudo.

Ela ainda foi sincera sobre o comportamento de alguns internautas.

- Eu acabo respondendo a alguns comentários porque existem muitas pessoas sem noção. Eu apago e bloqueio aquelas que fazem comentários maldosos, como Não gostei muito da roupa que você está usando. Mas, no geral, eu nem ligo, é uma opinião, mesmo que não tenha sido pedida.

A partir do próximo dia 7 de outubro, uma segunda-feira, Mel poderá ser vista na reprise da novela Avenida Brasil, no Vale A Pena Ver de Novo. Na época, ela tinha somente oito anos de idade.

- Acho que a Ritinha vai ficar marcada para sempre. As pessoas passam na rua e falam: Olha a Ritinha de Avenida Brasil e Olha, a menininha do lixão cresceu. Acho que todos os personagens marcam e têm sua história, mas a Ritinha ficou no coração de todo mundo mesmo.

A atriz ainda confessou que sonha em poder interpretar uma vilã como Josiane, de A Dona do Pedaço. Será que isso vai rolar em breve?