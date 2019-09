Phellipe Haagensen é expulso de 'A Fazenda' por assediar Hariany

30/09/2019 | 12:22



Após um fim de semana tumultuado, em que os espectadores e internautas pediam a expulsão de Phellipe Haagensen, Marcos Mion anunciou a saída do ator neste domingo, 29, do programa A Fazenda. Durante uma discussão com Hariany, Phellipe beijou, sem consentimento, a participante do reality da Record TV.

"Ele beijou minha boca!", denunciou Hariany. Após mais bate-boca, a integrante do programa disse ao ator: "Você beijou a minha boca sem a minha permissão. Se eu quiser te denunciar, eu te denuncio, seu otário!", ameaçou.

Phellipe respondeu que não tinha medo da colega de programa. "Se você se sentiu desconfortável, vai lá e faz a denúncia. Me leva para casa? Eu não quero que você se sinta como se eu tivesse te dado um beijo à força. Eu acho você muito bonita", disse.

"Eu tenho um namorado, eu tenho uma família. Você tem que me respeitar", reagiu Hariany. Ainda na mesma edição, aconselhada pelos colegas de programa, Hariany tocou o sino da fazenda e fez a denúncia.

"Phellipe me assediou, beijou minha boca sem eu querer. Acredito que isso não seja certo. Ele já denegriu outras mulheres aqui na Fazenda e eu não acho isso certo. Estou vindo aqui informar vocês", acusou.

Após inúmeras críticas por não se posicionar antes sobre o assunto, Marcos Mion avisou pelo Twitter. "Não adianta me cobrar uma atitude ou decisão do que deveria ou vai acontecer no programa. Como falei no áudio que a direção me pediu para gravar: a decisão da emissora, dona do programa, será anunciada, por mim, no programa de amanhã", escreveu no sábado, 28.

Durante a edição deste domingo, um resumo da permanência de Phellipe foi apresentado aos espectadores e Marcos Mion fez o pronunciamento oficial.

"Beijo roubado ou forçado, mão boba, são considerados crimes pela dignidade sexual. Pelo regulamento do programa, é proibida qualquer ação que coloque em risco a integridade física do participante. A produção deve cumprir o regulamento, mas também as leis. Em razão da situação de inconformismo da Hariany, de se sentir invadida pelo beijo, que de fato aconteceu e foi assumido por Phellipe. Com isso, o departamento jurídico da Record TV decidiu que ele deve sair do programa. Diante destes fatos, o Phellipe está expulso e não continua na nossa competição", concluiu.

Desde o fim de semana, internautas já pediam a expulsão de Phellipe Haagensen. "Pode acontecer coisa pior e ninguém faz nada! Hariany não merece isso, aliás, nenhuma mulher merece! Façam alguma coisa, Record TV", escreveu um internauta.