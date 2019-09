Santo André inicia obra para transformar PA da Vila Luzita em UPA

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



30/09/2019 | 12:24



A Prefeitura de Santo André inicia hoje as obras de reforma e adequação no PA (Pronto Atendimento) Vila Luzita para que o equipamento seja transformado em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) tipo III. A ordem de serviço foi assinada essa manhã pelo prefeito Paulo Serra (PSDB).

Serão investidos R$ 5 milhões em recursos municipais para as adequações. A expectativa é a de que as obras sejam concluídas em maio de 2020. Os atendimentos na unidade de saúde não serão suspensos durante as intervenções, mas caso os pacientes precisem de internações, serão transferidos para outros equipamentos por ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Quando estiver pronta, a UPA deverá atender entre 21 mil e 22 mil pessoas por mês. Haverá aumento no número de profissionais (a UPA tipo III conta com nove médicos atuando 24 horas), de consultórios e a inclusão de serviço de atendimento odontológico de urgência. O serviço também será credenciado junto ao governo federal para que seja repassado custeio pelo Ministério da Saúde.

"A população dessa região é a que, proporcionalmente, mais usa o sistema público de saúde. Foram pelo menos dez anos de promessas de que o PA seria uma UPA e agora vai acontecer", declarou Serra.

"É importante destacar que a população pode continuar procurando o PA para emergências, os atendimentos serão mantidos normalmente", pontuou o diretor de atenção à saúde, Victor Chiavegato.