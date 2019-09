Anitta defende Ludmilla após cantora ser atacada nas redes sociais: Deixem ela comemorar as alegrias profissionais dela

30/09/2019 | 12:11



O Twitter pegou fogo na noite do último domingo, dia 29! Como você viu, Ivete Sangalo se apresentou no Rock In Rio no último fim de semana e, em sua setlist, incluiu a música Onda Diferente, parceria de Anitta, Ludmilla, Snoop Dogg e Papatinho. Lud, orgulhosa de ver sua canção no show de Veveta, fez um comentário sobre o momento nas redes sociais, mas sua declaração não agradou em nada os fãs de Anitta. Veja só:

Que emoção ver a rainha @ivetesangalo e o Rock In Rio todo cantando a minha composição, escreveu a artista.

Os fãs da poderosa se manifestaram rapidamente e cobraram de Lud uma menção à Anitta, já que ela também faz parte do single:

Ludmilla, eu acho uma falta de respeito absurda com todas as pessoas que trabalharam nessa música. Essa música hitou por uma série de fatores que vão além de uma letra chula que qualquer pessoa poderia compor. Você deveria parar de tentar tirar o mérito de todos que trabalharam, alegou um usuário.

[Mas] gravou com Anitta, ou seja, a música é das duas, aliás, não só das duas, acusou outro.

Não queria falar isso, mas Anitta que fez a música hitar. Deveria ter gratidão por isso. Mas isso é normal nesse meio, ela não é a primeira que faz e não será a última, pontuou um terceiro.

Ludmilla, então, explicou o seu ponto de vista em seu perfil:

Não gente, a música é minha, eu escrevi ela inteira, e o Snoop a parte em inglês, mas a condição que ele impôs para participar do feat foi que ficasse dividido 50% pra ele e 50% pra mim, por ele ser o Snoop e pro feat acontecer, eu aceitei, e a Anitta conseguiu juntar nós todos e saiu.

Ela ainda respondeu aos comentários de que ela e Anitta seriam rivais:

Que rivalidade gente? Isso ficou pra trás tá ultrapassado já, eu só esclareci as coisas.

Em seu próprio Twitter, Anitta defendeu Lud e deixou claro que a composição de Onda Diferente foi sim feita pela funkeira:

A todos os meus fãs que amo muito, queria mandar uma mensagem do fundo do coração pra vocês. Eu entendo o quanto vocês me amam e gostam de me defender. Eu me sinto a pessoa mais especial do mundo com isso. Mas me incomoda ver vocês atacando outros artistas por minha causa. Quando eu sou atacada por outros fã clubes me sinto tão triste. Queria que o nosso fosse um exemplo de não fazer isso. Não importa o que a pessoa tenha feito comigo. A gente nunca precisa devolver na mesma moeda o que fazem com a gente. Focar em deixar nosso trabalho positivo é muito melhor. Mas hoje venho por um caso específico. Não ataquem a Ludmilla por ter se sentido feliz e emocionada com a composição dela ter chegado aos lugares que ela sempre sonhou. Eu também sou compositora. Escrevi Bang, Show das Poderosas, Zen, Vai malandra. Algumas sozinha, outras com amigos. Mas Onda Diferente foi uma música inteiramente feita pela Ludmilla. O motivo pelo qual eu apareço lá como parte criadora da música foi por ter feito parte da produção e estruturamento. Busquei os feats (Papatinho e Snoop Dogg) ajudei o Papato a produzir.

Ela continuou, dizendo que Lud já tinha sofrido ataques anteriormente:

Lembra quando Ludmilla começou a cantar que alguns fãs iam xingá-la dizendo que estava me imitando? Pedi a todos vocês que não fizessem isso e fiquei muito feliz de respeitarem meu pedido. Quanto mais pessoas temos fazendo um trabalho bacana, mais longe podemos ir. Não tem essa de imitar. Cada uma é unica. E mesmo se imitasse seria uma coisa positiva porque significaria que gosta do meu trabalho.

Anitta também fez um desabafo sobre o que já passou nos bastidores da indústria da música:

Agora deixando de lado esse assunto que não se inclui no que vou dizer agora... falando num geral. Podem acreditar ou não... fazem tanta coisa ruim comigo. Tanta ingratidão, injustiça, passam a perna... e por mais que muita gente pense que eu dou o troco, ultimamente aprendi que quando gastamos nossa energia liberando a raiva dessa maneira, só fazemos mal pra nós mesmos. Aprendi que não importa o que façam comigo ou o quanto me machuque. O melhor a fazer é passar por cima e focar em tudo que é positivo.

Por fim, agradeceu e exaltou Ludmilla mais uma vez:

Amo quando me defendem das coisas. Mas não ataquem ninguém porque isso me deixa uma sensação muito ruim. Amo vocês sempre por tanta lealdade. Deixem a Ludmilla comemorar as alegrias profissionais dela. Tá tudo certo. E quanto aos pesados, deixem para lá também. Eles existem? Sim! Mas pra que gastar nossa energia com estes? Vamos só focar em coisa legal. Amo muito vocês.