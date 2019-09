Assédio a Lucas Jagger irrita Luciana Gimenez e o jovem fala sobre unhas pintadas: - Acham que o fato de homem pintar a unha ele é gay

30/09/2019 | 12:11



Lucas Jagger ousou no visual! O jovem compareceu ao primeiro final de semana do Rock in Rio e chamou atenção por conta das unhas pintadas. O filho de Mick Jagger e Luciana Gimenez escolheu um esmalte azul para curtir o festival e isso fez com que algumas pessoas questionassem a sexualidade dele. Porém, em entrevista ao jornal Extra, o herdeiro do astro do rock desmentiu essa história:

- Aqui que não é comum. Em Nova York, os meus amigos todos pintam (as unhas). As pessoas acham que o fato de homem pintar a unha ele é gay. Já me perguntaram se eu sou gay e eu respondi que não. Mas não fico ofendido. E não vou ficar gastando meu tempo falando que não sou. E pintar as unhas não troca sua sexualidade. É só uma coisa que você faz fora do corpo. É igual você vestir camisa rosa. Isso não troca sua sexualidade.

Além disso, Lucas falou que foi a mãe quem pintou a primeira unha dele. Por um lado Luciana incentivou e, pelo outro, Jagger caiu na risada e disse que também já fez muito isso quando era mais novo. Porém, de acordo com o colunista Leo Dias, Gimenez ficou incomodada com o assédio que o filho está sofrendo no festival. A apresentadora não está contente com a maneira que a imprensa está abordando o jovem, perguntando se ele é gay, e chegou até mesmo a ligar para o dono de uma revista e pedir para a publicação pegar leve com o rapaz.