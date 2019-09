Após se irritar com jornalistas, Caio Castro e Grazi Massafera trocam emojis apaixonados em rede social

30/09/2019 | 12:11



Caio Castro e Grazi Massafera curtiram juntinhos o segundo dia de Rock in Rio, que rolou no último sábado, dia 28. O suposto novo casal esteve na pista, no meio da galera, para curtir ao show de Charlie Brown Jr., e depois, a atriz postou uma foto em seu Instagram mostrando um registro de seu dia no festival.

No clique, ela aparece segurando um copo e mostrando o palco. Na legenda, escreveu:

Vamo de pista! Vamo.

Nos comentários, o próprio Caio usou o emoji de força e de paixão e, de quebra, Grazi respondeu também com um emoji apaixonado!

Os fãs logo apoiaram o novo casal e comentaram coisas do tipo:

Amamos um casal.

Vocês dois não têm noção do quão são amados, cara.

Como é o nome do shipp gente? Cafera? MazaStro?, brincou um seguidor.

Apesar de não disfarçarem o carinho um pelo outro, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, Caio se irritou com jornalistas que queriam entrevistá-lo durante o show e alegou que havia comprado o seu ingresso e não estava ali como uma pessoa pública. Em determinado momento, o ator chegou a pegar o celular de um repórter e foi Grazi quem amenizou a situação.

Já Grazi, simpática, tirava fotos com os fãs e só desgrudou do ator quando ele foi ao banheiro. Mesmo assim, ficou esperando o amado pacientemente do lado de fora. Na hora de ir embora, saíram da Cidade do Rock de mãos dadas.