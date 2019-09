Opinião: Lewis Hamilton faz pit stop na hora certa e vence o GP da Rússia

Leo Alves



Para vencer uma corrida de Fórmula 1 é preciso mais que velocidade. Além de ser veloz, o piloto precisa ser constante e saber fazer a leitura correta da prova. Foi exatamente isso que Lewis Hamilton e a Mercedes fizeram neste domingo. Com uma estratégia diferente, definida no treino classificatório de sábado, o inglês e o time alemão subiram ao lugar mais alto do pódio no GP da Rússia. Valtteri Bottas completou a dobradinha, enquanto que Charles Leclerc, o pole position, se contentou em levar sua Ferrari ao terceiro lugar.

GP da Rússia: Mercedes mantém domínio

Disputado desde 2014, o GP da Rússia só foi vencido pela Mercedes. Com o triunfo de ontem, Hamilton chegou à quarta vitória no circuito de Sochi (2014, 2015, 2018 e 2019). Nico Rosberg triunfou em 2016, enquanto que Bottas foi o vencedor da edição de 2017. Sendo assim, a Ferrari sabia que tinha um desafio tão grande quanto o país russo para superar os rivais prateados.

E o começo foi promissor para a esquadra italiana. Pole, Leclerc perdeu a posição de honra logo nos primeiros metros para Sebastian Vettel, seu companheiro. A ideia da Ferrari era manter seus dois carros na ponta para evitar uma surpresa da Mercedes. Enquanto isso, Antonio Giovinazzi era ensanduichado pela Haas de Romain Grosjean e pela Renault de Daniel Ricciardo. Por ser uma espécie de tanque de guerra italiano, o bólido da Alfa sobreviveu sem maiores danos.

Grosjean e Ricciardo não tiveram a mesma sorte. O primeiro estampou o muro e ficou por lá mesmo, enquanto que o sorridente australiano teve um pneu furado e precisou ir aos boxes. A confusão fez com que o safety car entrasse na pista, para que o carro do franco-suíço fosse retirado.

O que ninguém sabia é que o carro de segurança seria um dos responsáveis, mais tarde, pelo resultado da corrida.

Safety Car e o azar da Ferrari

A prova recomeçou na quarta volta. Vettel seguia na ponta, com Leclerc em seu encalço. Temendo perder novamente uma corrida para seu companheiro, o monegasco iniciou uma reclamação sem fim nos rádios, pedindo a troca das posições. Inicialmente até parecia que a Ferrari faria a troca, mas Vettel não reduziu o ritmo e a equipe mandou que a dupla seguisse como estava.

Isso durou até a volta 22, quando Leclerc foi chamado para fazer seu pit stop, trocando os pneus macios pelos médios. Vettel entrou quatro voltas depois, na 26, e voltou atrás de seu companheiro. Porém, foi justamente nesse momento que a maionese azedou. Sebastian nem completou a 27ª volta, já que um problema mecânico fez ele abandonar a corrida, encostando o carro no primeiro lugar que achou.

Decepcionado, Vettel bradou aos quatro ventos que não aguenta mais os motores atuais da F1. “Tragam os V12 de volta”, disse o desolado tetracampeão. Para retirar a Ferrari número 5, o safey car virtual foi acionado. A Mercedes, então, aproveitou a velocidade reduzida e deu o pulo do gato, chamando seus carros para a parada. Hamilton e Bottas trocaram os pneus médios pelos macios, com o britânico assumindo a ponta. Leclerc passou a ser o segundo, com Bottas em terceiro.

Quando o carro de segurança real precisou entrar na pista, já que a Williams de George Russel acertou o muro, a Ferrari optou por chamar Leclerc novamente, recolocando os pneus macios no carro nº 16. O tiro, porém, saiu pela culatra, já que o monegasco caiu para terceiro. E pior, em nenhum momento ele ameaçou Bottas. Com isso, a vitória estava garantida para a Mercedes, que celebrou o primeiro triunfo depois das férias.

Atrás dos três primeiros, Max Verstappen, em uma corrida discreta, foi quarto com a Red Bull. Seu companheiro, Alexander Albon, fez uma excelente corrida de recuperação e terminou em quinto, depois de ter saído dos boxes. Também terminaram nos pontos Carlos Sainz, da McLaren, Sergio Perez, da Racing Point, Lando Norris, com a outra McLaren, Kevin Magnussen, da Haas, e Nico Hulkenberg, da Renault.

Mão na taça

Com a 82ª vitória da carreira garantida, Lewis Hamilton já está com uma mão na taça. É questão de tempo para o inglês se tornar o mais novo hexacampeão mundial. Ele chegou aos 322 pontos, contra 249 de seu companheiro de equipe e vice-líder do campeonato. Restando apenas cinco provas, Lewis precisa de mais 58 pontos, de 130 possíveis, para fechar a conta. Como Bottas nunca o ameaçou para valer, falta pouco para o britânico chegar ao sexto título da carreira.

Abaixo, confira como ficou a classificação do GP da Rússia de 2019.

POS NO DRIVER CAR LAPS TIME/RETIRED PTS 1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 53 1:33:38.992 26* 2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 53 +3.829 s 18 3 16 Charles Leclerc FERRARI 53 +5.212 s 15 4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 53 +14.210 s 12 5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 53 +38.348 s 10 6 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 53 +45.889 s 8 7 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 53 +48.728 s 6 8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 53 +57.749 s 4 9 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 53 +58.779 s 2 10 27 Nico Hulkenberg RENAULT 53 +59.841 s 1 11 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 53 +60.821 s 0 12 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 53 +62.496 s 0 13 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 53 +68.910 s 0 14 10 Pierre Gasly SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 53 +70.076 s 0 15 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 53 +73.346 s 0 NC 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 28 DNF 0 NC 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 27 DNF 0 NC 5 Sebastian Vettel FERRARI 26 DNF 0 NC 3 Daniel Ricciardo RENAULT 24 DNF 0 NC 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 0 DNF 0

OBS: Lewis Hamilton fez a volta mais rápida da corrida e garantiu o ponto extra.