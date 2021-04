Dia Mundial do Café: 9 destinos para amantes da bebida

Redação

Cappuccino, mocha, pingado ou expresso. Tomar um cafezinho todos os dias, independentemente do estilo, é um saboroso costume para muitas pessoas. No Dia Mundial do Café, celebrado em 14 de abril, confira os melhores destinos do mundo para os amantes da bebida.

Dia Mundial do Café: destinos para amantes da bebida

Melbourne, Austrália

Capital do café da Austrália, Melbourne é uma ótima opção para viajantes. Nas vielas de paralelepípedo da região centra é constante o barulhos dos moedores de café e das máquinas de expresso. Quem se hospeda no hotel Abode 316, que fica bem no coração de Melbourne, está a um pulinho do Axil Coffee Roasters, onde dá para se abastecer todas as manhãs.

Viena, Áustria

Em Viena, a exuberante capital da Áustria, todo dia é Dia Mundial do Café. Não à toa, a bebida é apontada pela UNESCO como um Patrimônio Cultural Imaterial na cidade. Para os amantes do café que pretende ir até lá, uma boa opção é fazer um passeio para visitar cafés modernos e descolados do distrito de Weiden. A região também abriga um parque que homenageia o fundador da primeira cafeteria de Viena, Johannes Diodato.

Roma, Itália

Os italianos, em geral, gostam de tomar café forte e sem enrolação. Muitos consomem cinco ou mais expressos por dia, e a filosofia de tomá-los rapidinho antes do próximo compromisso pode ser vista por quem viaja à capital do país, Roma.

Uma das cafeterias mais icônicas e procuradas da cidade é a Sant’Eustachio Il Caffe. O local serve mais de 6 mil cafés por dia, o que diz muito sobre o quanto eles conhecem a respeito da bebida.

Lviv, Ucrânia

Patrimônio Mundial pela UNESCO, a cidade de Lviv, na Ucrânica, tem uma grande tradição em torno do café, que não deve em nada a outras da Europa Ocidental. A relação local com os amantes do café remete ao final do século 18, com a chegada dos austríacos à região. Foram eles que ajudaram a moldar o que hoje tornou-se um importante elemento da história e cultura regional.

Uma vez em Lviv, a dica é fazer uma viagem ao passado no Vintage Boutique Hotel, localizado em um edifício do século 15 no centro histórico de Lviv. Ali, você estará a uma curta caminhada da famosa cafeteria Virmenka, onde poderá saborear um autêntico café local.

Patryk Gauza on Unsplash Amantes do café encontram várias opções ao redor do mundo

Amsterdã, Países Baixos

A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais foi a primeira empresa voltada à comercialização de especiarias e café do mundo. Por isso, os holandeses levem o café bem a sério.

Cheia de cafeterias hipsters e pontos de torrefação, a divertida cidade de Amsterdã tem como trilha sonora o barulhinho de grãos arábica passando pela moagem. Para quem ficam no moderninho hotel The Hoxton, há várias cafeterias interessantes nos arredores, com destaque para a Lot Sixty One.

Paris, França

Beber um café em Paris, a exuberante capital francesa, é algo que deve ser feito com estilo, de preferência fugindo de armadilhas para turistas – e indepentemente se for no Dia Mundial do Café ou não. O 11º arrondissement é o point de uma comunidade criativa e diversa que aposta em cafés-butiques dos mais variados estilos. Não deixe de passar por lá.

Istambul, Turquia

O café turco tem uma longa história. Centenas de anos atrás, foi desenvolvido pelos otomanos. Hoje, está presente em todas as esquinas das ruas de Istambul, uma das cidades mais históricas do planeta. O segredo de seu sabor está na preparação, que proporciona uma experiência rica e encorpada.

Da badalada rede House Cafe ao nostálgico Anadolu Nargile Çorlulu Ali Pasa Medresesi (Café Medieval Sem Nome), localizado no Corlulu Alipasa Medreses, a cidade reúne cafeterias de alto nível. Passe por lá para celebrar o Dia Mundial do Café.

John Schnobrich on Unsplash 14 de abril, Dia Mundial do Café

Seattle, EUA

Terra natal da maior rede de café do mundo, a Starbucks, Seattle, nos EUA, é digna de visita. No Pike Place Market, você pode conhecer a loja inaugural do Starbucks e curtir seu Frappuccino favorito.

A cultura do café está presente por toda a cidade, então não se surpreenda de ver cafeterias por todos os lados. Uma vez lá, a dica é tomar um cafezinho em um dos vários comércios locais e conhecer os pontos de torrefação nos descolados bairros de University District e Capitol Hill.

No Watertown Hotel, no University District, o hóspede costuma receber boas indicações sobre onde encontrar os melhores cafés de Seattle. O hotel também tem sua própria cafeteria, a Pineapple, onde se pode tomar a primeira dose de cafeína antes de explorar a cidade.

Wellington, Nova Zelândia

Os moradores de Wellington na Nova Zelândia, amam um bom café. Há mais de uma dúzia de casas de torrefação no centro da cidade, o que empresta à região uma deliciosa brisa aromática. A diversidade encanta os amantes do café na cidade, já que há desde opções hipsters até estabelecimentos à beira-mar especializados na bebida.

O Fidel’s é parada obrigatória para quem visita a cidade de Wellington. Eles servem um café cubano que vem fresquinho de um ponto de torrefação dobrando a esquina. Perfeito para celebrar o Dia Mundial do Café.

