Booking.com lista 9 destinos para apaixonados por café

Cappuccino, mocha, pingado ou expresso. Tomar um cafezinho todos os dias é um costume que parte da vida de muitas pessoas. Pensando nisso, a Booking.com selecionou os melhores destinos perfeitos para os entusiastas dessa bebida. Confira:

Destinos para apaixonados por café

Melbourne, Austrália

Considerada a capital do café da Austrália, Melbourne é uma ótima opção para viajantes. Nas vielas de paralelepípedo da região centra é constante o barulhos dos moedores de café e das máquinas de expresso. No Abode 361, por exemplo, é possível estar não só no coração de Melbourne, como também a um pulinho do Axil Coffee Roasters, onde dá para se abastecer todas as manhãs.

Viena, Áustria

A cultura vienense de café é considerada pela UNESCO um Patrimônio Cultural Imaterial. Para quem pretende conhecer a cidade, uma boa opção é fazer um passeio para visitar cafés modernos e descolados do distrito de Weiden. A região também abriga um parque que homenageia o fundador da primeira cafeteria de Viena, Johannes Diodato.

Roma, Itália

Os italianos gostam de tomar seu café bem forte e sem enrolação. Muitos tomam cinco ou mais expressos por dia, e a filosofia de tomá-los rapidinho antes do próximo compromisso pode ser vista por toda a cidade.

Uma das cafeterias mais icônicas e procuradas de Roma é a Sant’Eustachio Il Caffe. O local serve mais de 6 mil cafés por dia. Então, podemos dizer que eles sabem uma coisinha ou outra sobre essa iguaria.

Lviv, Ucrânia

Também considerada Patrimônio Mundial pela UNESCO, a cidade de Lviv possui uma tradição em torno do café, que não deve em nada a outras da Europa Ocidental.

A relação de Lviv com o café remete ao final do século 18, com a chegada dos austríacos à região. Foram eles que ajudaram a moldar o que hoje é um importante elemento da história e cultura local.

A dica é fazer uma viagem ao passado no Vintage Boutique Hotel, localizado em um edifício do século 15 no centro histórico de Lviv. O turista estará a uma curta caminhada da famosa cafeteria Virmenka, onde poderá saborear um autêntico café local.

Amsterdã, Países Baixos

A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais foi a primeira empresa voltada à comercialização de especiarias e café do mundo. Por isso, os holandeses levem o café bem a sério.

Cheia de cafeterias hipsters e pontos de torrefação, a cidade de Amsterdã tem como trilha sonora o barulhinho de grãos arábica passando pela moagem. No The Hoxton, é possível encontrar os melhores blends de expresso do Lot Sixty One todos os dias, no café da manhã.

Paris, França

Beber um café em Paris deve ser feito com estilo e fugindo de armadilhas para turistas. O 11º arrondissement é o point de uma comunidade criativa e diversa em busca de cafés-boutiques que serão a próxima tendência.

Istambul, Turquia

O café turco tem uma longa história. Centenas de anos atrás, ele foi inventado pelos otomanos. Hoje, está presente em todas as esquinas das ruas de Istambul. O segredo de seu sabor está na preparação, que proporciona uma experiência rica e encorpada.

Da badalada rede House Café ao nostálgico ‘café medieval sem nome’, localizado no Corlulu Alipasa Medreses, a cidade de Istambul tem cafeterias não só em todos os lugares, mas também para todos os gostos.

Seattle, EUA

Terra natal da maior rede de café do mundo, o Starbucks, Seattle é digna de visita. No Pike Place Market, você pode conhecer a loja inaugural do Starbucks e curtir seu Frappuccino favorito.

A cultura do café está presente por toda a cidade, então não se surpreenda de ver cafeterias por todos os lados. Tome um cafezinho em um dos vários comércios locais e conheça os pontos de torrefação nos descolados bairros de University District e Capitol Hill.

No Watertown Hotel, no University District, o turista receberá indicações sobre onde encontrar os melhores cafés de Seattle. O hotel também tem sua própria cafeteria, a Pineapple, onde se pode tomar a primeira dose de cafeína antes de explorar a cidade.

Wellington, Nova Zelândia

Os moradores de Wellington amam um bom café, e há mais de uma dúzia de casas de torrefação no centro da cidade, criando ali uma deliciosa brisa aromática. Assim como seus moradores, a diversidade pauta a cultura do café da cidade, de opções hipsters a estabelecimentos à beira-mar.

O Fidel’s é parada obrigatória para quem visita a cidade de Wellington. Eles servem um café cubano que vem fresquinho de um ponto de torrefação dobrando a esquina.

