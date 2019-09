De novo? Luísa Sonza pede Whindersson Nunes em casamento com anel de 1.800 reais!

30/09/2019 | 11:10



Quanto mais, melhor. Não é mesmo? Bom, pelo menos foi isso que Luísa Sonza pensou ao pedir Whindersson Nunes em casamento pela segunda vez na noite do último domingo, dia 29. O momento aconteceu durante um show do humorista em Cuiabá, quando a cantora subiu no palco com um anel em mãos para fazer o pedido.

Nas redes sociais, Luísa dividiu o momento com seus fãs ao postar os cliques e uma longa mensagem explicando que os dois não chegaram a casar no religioso quando oficializaram a relação em fevereiro de 2018 e, por conta disso, usaram isso como desculpa para fazer uma nova cerimônia.

A gente vem falando desde a primeira vez que casamos nossa vontade de casar de novo... Pra quem não sabe, ainda não somos casados no religioso, e também usamos essa desculpa porque nossa intenção sempre foi casar mais do que uma só vez. E ele vinha falando que queria que dessa vez eu o pedisse em casamento..., começou a cantora, que presenteou o amado com um anel da Gucci de 430 dólares, o equivalente a 1.788 reais.

Pois bem, hoje, no meio do show dele em Cuiabá apareci de surpresa e pedi ele em casamento, de novo... Meu amor por esse menino vai além de tanto, que não dava pra eu fazer algo simples. Eu queria surpreende-lo assim como ele me surpreende todos os dias, queria impressioná-lo e sair de qualquer óbvio que ele poderia imaginar, porque ele ele é tão diferente de tudo que já conheci, tão especial que é no mínimo assim que ele merece que as coisas sejam, desabafou.

Te amo amor, se eu pudesse eu casaria contigo todos os dias. Eu tenho tanta sorte. Eu vejo Deus no nosso amor. Vejo que Ele protege a gente de tudo, porque nossa missão aqui na Terra é juntos. E eu respeito e aprecio isso. sou grata. E essa foi a melhor forma que encontrei pra fazer isso. Fiz na frente de pessoas que te amam e que conseguem ver pelo menos uma parte da grandiosidade do ser humano que você é. Te amo e te admiro. Obrigada por tudo, meu noivo de novo, agradeceu Luísa.

No Instagram, Whindersson também desabafou sobre o pedido ao dizer:

Cara, não sei nem o que te falar.. Você já me completa de tantas formas, eu acho muito incrível o modo como a gente se entende. Eu lembro quando eu orava a Deus pedindo por você, eu lembro quando eu te pedi em casamento com um anel feito de grama em 2016, e a gente disse como seria nossa vida, que a gente ia trabalhar, fazer sucesso, e curtir a nossa vida do jeito que a gente bem entendesse! E de lá até aqui a gente está cumprindo o que a gente prometeu um pro outro. Eu te amo Luisa Sonza, você é minha vida! Dessa vez as flores são por sua conta, escreveu ele.

Vitória de Whindersson Nunes em luta de boxe amador

Mas não foi só o pedido de casamento que deixou o final de semana do humorista mais animado. Isso porque, no último sábado, dia 28, ele fez sua estreia no boxe amador na segunda edição do New Champion e, de quebra, venceu a luta após dois rounds.

Hoje eu fiz minha primeira luta de boxe. E que legal isso man, outro mundo! Simplesmente sensacional. A sensação de fazer algo novo faz o seu coração bater como de um menino de 10 anos de idade pela primeira vez em uma montanha-russa. Obrigado ao meu oponente Mário pela luta, eu estava tão nervoso quanto você, irmão. E se você tem paciência o suficiente pra ler até aqui, se eu pudesse te dar um dica, te diria pra escolher um esporte e praticá-lo, não importa se você é bom ou não, se gosta, faça. O esporte, mesmo sem você competir, te faz vencer!, escreveu Whindersson na mesma rede social.