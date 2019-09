Startup converte centavos em fundos para ONGs e crowdfundings

Da Redação, com assessoria



30/09/2019 | 10:18

Arredondar centavos para investir em projetos. Essa foi a sacada da InCENTive, startup paulistana que criou um sistema de transferência de valores “quebrados” das compras em cartão de crédito diretamente para iniciativas, causas ou empresas escolhidas pelo cliente.

“Observamos uma mudança na característica de consumo da sociedade brasileira, em que a moeda física está cada vez mais caindo em desuso. Então, decidimos criar um cofrinho virtual, onde o usuário possa acumular recursos e escolher como utilizá-los”, explica Cristiano Masetto, CEO da InCENTive.

A dinâmica da operação é simples: a InCENTive desenvolveu uma ferramenta que permite usuários dos cartões MasterCard, primeira bandeira parceira, arredondar compras em qualquer canal de venda, seja físico ou online, de qualquer lugar do planeta. Depois, o valor arredondado é transferido diretamente para o projeto escolhido, driblando qualquer burocracia do mundo físico.

A plataforma ainda não tem data oficial para ser lançada, mas já firmou parceria com três grandes players do mercado. Além disso, está trabalhando para fechar outros acordos com companhias aéreas, clubes de futebol, empresas de entretenimento, bens e serviços e crowdfundings.

