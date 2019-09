Acaba nesta 2ª prazo para uso de créditos acima de R$ 43 do bilhete único antigo

30/09/2019 | 08:16



Termina nesta segunda-feira, dia 30, o prazo para o uso dos créditos acima de R$ 43 dos cartões da modalidade comum do bilhete único emitidos antes de 2014 e dos que não têm identificação. A São Paulo Transporte (SPTrans) ressalta que os cartões não serão bloqueados, apenas os créditos excedentes. Para reavê-los, os usuários do transporte público terão que adquirir um novo bilhete, personalizado. A SPTrans afirma que a medida tem o objetivo de combater fraudes.

Quem precisa trocar?

Os usuários detentores de cartões do bilhete único emitidos antes de 2014 e os que não são personalizados (anônimos), com créditos excedentes a R$ 43 do tipo comum. Na parte de trás do bilhete, há a especificação dos modelos do cartão. Entre os que devem ser trocados estão os modelos de cartões Classic 1K, códigos 52 e 59; II - Cartão Plus 4K, código 110.

Quem não trocar os bilhetes até esta segunda-feira sofrerá bloqueio dos créditos do tipo comum caso o valor seja superior a R$ 43 nessa carteira. Para reavê-los será preciso se cadastrar no site bilheteunico.sptrans.com.br e, após conclusão e aprovação da foto, retirar o novo cartão personalizado em um dos terminais de ônibus municipais.

Em 72 horas, o munícipe poderá fazer a restauração dos créditos remanescentes. Caso não entregue o cartão antigo, será cobrada uma taxa de R$ 30,10, equivalente a sete tarifas.

Não haverá bloqueio do cartão, mas dos créditos do tipo comum. Por exemplo, caso o munícipe tenha crédito comum excedente a R$ 43 e vale-transporte no mesmo cartão, poderá continuar utilizando os créditos de vale-transporte normalmente.

Onde trocar

O passageiro que tem bilhete único comum emitido antes de 2014 ou anônimo deve entrar no site da São Paulo Transporte (SPTrans) e se cadastrar enviando uma foto. É necessário preencher uma série de dados. O link é http://sptrans.com.br.

Confirmado o cadastro, o passageiro deve ir ao posto da SPTrans com o cartão antigo e documento oficial com foto, como Registro Geral (RG) ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O saldo do bilhete antigo só vai estar disponível no novo depois de 72 horas, quando o passageiro deve voltar ao posto e validar.