'Como alguém com tantas condições comete um crime?'

30/09/2019 | 08:05



A criminóloga Ilana Casoy conta como foi participar do roteiro dos dois filmes.

Por que o Caso Von Richthofen ainda levanta tanta discussão?

As pessoas não conseguem lidar com tantos casos, são dores muito profundas. Há também uma identificação, visto que quase todos são pais e mães ou têm pai e mãe. A Suzane guarda uma semelhança com o que a sociedade acha belo e bom. Uma menina branca, loira, rica e cheia de clichês. Teoricamente, pelo que se acredita numa fantasia universal, é uma moça que não teria problemas e que vira uma assassina. Como alguém que teve tantas condições comete um crime, que não só ultrapassa o limite da lei como também o do sagrado ao matar pai e mãe? São questões que fazem todos se movimentarem para reprimir ou tentar entender melhor o assunto.

Há muitos fatos que a sociedade desconhece?

Sim. Até o júri, na época, foi limitado, com cerca de 250 pessoas, que ouviram os depoimentos. Mas e o resto do mundo? Pequenas sutilezas não são noticiadas. Este é um caso de família que gera muita revolta, dúvidas e que não dá para ser explicado.

Qual a importância de filmes com essa temática?

É importante causar reflexão nas pessoas. Estamos explorando uma camada mais profunda da história, que não é sobre a investigação ou a questão policial e sim as dinâmicas de relacionamento, como a do casal, que era absolutamente comum. Juntos, eles matam.

E separados? Como eles chegam a isso?

Ela era completamente apaixonada por ele, tem inúmeras cartas de amor no processo. Mas o que não é normal é a forma como acabou. E também as dinâmicas familiares. A história da Suzane e do Daniel nós já vimos na nossa família ou ao nosso redor, que é a velha questão da diferença social, econômica e cultural.

Mas o que será verdade?

Ou será tudo mentira? Não há uma resposta, ninguém estava lá.

